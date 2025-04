Dieser Sticker klebt bald auf jedem Smartphone in der EU

Bei dem Kauf einer neuen Waschmaschine oder einem Kühlschrank ist dir bestimmt schon einmal das sogenannte Energielabel aufgefallen. Dieses ist in der EU vorgeschrieben und ordnet den Energieverbrauch auf einer Skala von A bis G ein. So kannst du als Verbraucher ganz einfach den Stromverbrauch mehrerer Geräte aus einer Kategorie miteinander vergleichen und die Folgekosten durch die Anschaffung in deiner Kaufentscheidung einbeziehen. Während das Label bereits seit vielen Jahren für große Elektrogeräte im Haushalt vorgeschrieben ist, kommt es ab Juni auch für Smartphones und Tablets. Doch was bringt das für dich als Kunden?

Smartphones bekommen Energielabel

Am 20. Juni treten mehrere neue Verordnungen rund um Smartphones in der EU in Kraft. Unter anderem wird das Energielabel für Smartphones und Tablets ab diesem Datum verpflichtend. Hersteller und Händler müssen dieses in Geschäften vor Ort sowie Online bereitstellen.

Auf den ersten Blick erscheint ein Energielabel für Smartphones recht sinnfrei. Während sich etwa durch einen sparsameren Kühlschrank pro Jahr teils 50 Euro oder mehr sparen lassen, sorgt ein Smartphone pro Jahr gerade einmal für Stromkosten von ein bis zwei Euro. Hier die Kaufentscheidung vom Energieverbrauch abhängig zu machen, verspricht also keine großen Einsparungen. Doch hat das Label noch viele weitere Informationen zu bieten, die bei der Suche nach deinem neuen Smartphone eine große Hilfe sein können.

So sieht das neue Label aus

Schauen wir uns einmal das neue Energielabel an, welches ab Juni bei jedem Smartphone-Kauf sichtbar sein wird. Oben wird, wie bereits von anderen Elektrogeräten bekannt, der Stromverbrauch auf einer Skala von A bis G eingeordnet. Darunter findest du zuerst eine Angabe zur Akkulaufzeit des Gerätes. Wie verlässlich diese ist, wird sich zeigen, sobald das Label im Juni bei jedem Smartphone zu sehen sein wird.

So sieht das neue Smartphone-Energielabel aus

Richtig interessant sind hingegen die Angaben weiter unten auf dem Label. So verbergen sich hier Informationen zur Langlebigkeit und Widerstandsfähigkeit des Smartphones, die ansonsten tief in den technischen Daten verborgen sind. So siehst du auf dem neuen Label auf einen Blick:

4: Widerstandsfähigkeit gegen Stürze (Skala von A bis E)

5: Nach wie vielen Akkuzyklen der Akku des Smartphones noch mindestens 80 Prozent seiner ursprünglichen Kapazität aufweist

6: Wie gut sich das Smartphone reparieren lässt (Skala von A bis E)

7: Welche Schutzklasse gegen Staub und Wasser das Smartphone besitzt

Diese Angaben können eine große Hilfe beim Kauf sein, etwa um Folgekosten durch eine teure Reparatur zu verhindern. Doch nicht nur das Label ist neu. So schreibt die EU ab dem 20. Juni vor, dass neue Smartphones mindestens 6 Jahre mit neuen Software- und Sicherheitsupdates versorgt werden müssen. Auch müssen Hersteller Ersatzteile und Reparaturanleitungen für denselben Zeitraum bereithalten.