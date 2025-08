USA kippt Verbrennerverbot: Was das für Autos, die Umwelt und dich bedeutet Lilly Weiler 3 Minuten

Die US-Regierung will die CO₂-Grenzwerte für Autos abschaffen. Damit ist auch das faktische Verbot von Verbrennungsmotoren passé. Was steckt hinter der Entscheidung? Und was bedeutet sie für Autofahrer, die Umwelt und den weltweiten Automarkt?