TÜV verrät Putz-Tipps – Backofenreiniger für glänzende Felgen? Artem Sandler 2 Minuten

Die Felgen sind nun wirklich nicht das Wichtigste an einem Auto. Doch für viele Fahrer werten sie den Look des Fahrzeugs ungemein auf. So liegt die Neuwagen-Ausrüstungsquote bei 60 Prozent. Leider verblasst der Glanz schnell – und manch einer sieht in Hausmitteln eine Lösung. Was hält der TÜV davon?