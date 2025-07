Gamechanger von Subaru: Drei SUVs sprengen alle Erwartungen

Subaru treibt seine Elektrifizierungsstrategie in Europa voran. Drei neue, vollelektrische SUV-Modelle kommen ab Ende 2025 / Anfang 2026 in Europa und Großbritannien in den Handel. Mit dem Subaru Uncharted, dem E-Outback und einer überarbeiteten Version des bekannten Solterra will das Unternehmen gleich dreifach für Aufsehen sorgen. Natürlich mit Allradantrieb, aber nicht nur.

Neuer Subaru Uncharted: SUV (auch) mit Frontantrieb

Im Mittelpunkt steht der neue Subaru Uncharted, ein vollelektrisches Kompakt-SUV in Crossover-Ausführung, das die Einstiegsklasse unter den Elektro-SUVs der Marke bilden wird. Besonderheit hier: Subaru bietet das neue E-Auto ferner mit Frontantrieb an. Normalerweise setzt der Hersteller bei seinen Autos recht konsequent auf symmetrische Allrad-Power. Der Uncharted wird auf einer gemeinsamen Plattform mit Toyota entwickelt und kommt in drei Antriebsversionen:

eine Frontantriebsversion mit 57,7 kWh Batterie und bis zu 445 Kilometern Reichweite (WLTP)

eine Long-Range-Version mit 7777-kWh-Batterie und 585 Kilometern Reichweite (WLTP)

sowie eine Allradvariante mit zwei Motoren, 77 kWh Batterie, 338 PS und 470 Kilometern Reichweite (WLTP)

Alle Varianten sind mit einem On-Board-Charger ausgestattet, der eine AC-Ladeleistung an der Wallbox und an Normalladesäulen mit bis zu 22 kW unterstützt. Eine Schnellladung von 10 auf 80 Prozent soll dazu in rund 30 Minuten abgeschlossen sein, was auf ein 400-Volt-System schließen lässt.

Subaru Uncharted: Crossover-SUV (auch) für Deutschland.

Subaru betont zudem die Vielseitigkeit des Modells. Mit 210 mm Bodenfreiheit, einem Wendekreis von nur 5,5 Metern und moderner Fahrwerksabstimmung eignet sich der Uncharted sowohl für urbane als auch für Offroad-Abenteuer. Im Innenraum bietet er ein 14 Zoll großes Infotainment-Display und ein fast rechteckiges Lenkrad.

Der Outback wird vollelektrisch

Als zweites Modell kommt der Subaru E-Outback nach Europa – die vollelektrische Interpretation des beliebten Outback. Hier setzt Subaru auf Leistung und Vielseitigkeit, um die Speerspitze der Markenflotte einer möglichst breiten Zielgruppe schmackhaft zu machen:

Allradantrieb serienmäßig

74,7 kWh Batterie

375 PS (280 kW)

0–100 km/h in nur 4,4 Sekunden

sowie eine Anhängelast von 1.500 kg

Für 2026 angekündigt: der Subaru E-Outback (2026).

Auch im Hinblick auf Offroad-Fähigkeit bleibt der E-Outback den Markentugenden treu: mit Allradantrieb, Bergabfahrkontrolle und 210 mm Bodenfreiheit ist er für unwegsames Gelände bestens gerüstet. Moderne Assistenzsysteme wie Notbremsassistent und das bekannte Subaru EyeSight tragen zudem zur Sicherheit bei.

Subaru Solterra (2026) angekündigt

Der bekannte Subaru Solterra (Test), etwas kleiner als der Outback, erhält für 2026 ein umfangreiches Upgrade. Die überarbeitete Version kommt mit:

einer stärkeren Doppelmotorkonfiguration mit 338 PS,

einer optimierten 73,1 kWh Batterie und

einer gesteigerten Reichweite von mehr als 500 Kilometern (WLTP)

Die Anhängelast verdoppelt sich auf 1.500 kg, das Exterieur wird aerodynamisch optimiert und der Innenraum technisch modernisiert – inklusive großem Touchscreen und neuem Bedienkonzept. Der On-Board-Charger bietet überdies optional eine Ladeleistung von 22 kW, eine Schnellaufladung soll in rund 30 Minuten von 10 auf 80 Prozent gelingen.

Das Modelljahr 2026 des Subaru Solterra soll Ende 2025 in ausgewählten Ländern starten. Der neue Unchrted und der E-Outback sind derweil für Anfang 2026 angekündigt. Mit dieser elektrischen Produktoffensive möchte die Marke den Wandel zur nachhaltigen Mobilität mitgestalten und zugleich ihrer Tradition als robustem, sicherem und allradstarkem Hersteller treu bleiben.