VW startet großen Rückruf – Fahrzeugschäden und Unfälle drohen

Obwohl Volkswagen grundsätzlich beliebter ist, erzielt auch der zum Konzern gehörende Automobilhersteller Seat hohe Absätze. Allein im Jahr 2024 verkaufte der Hersteller nach eigenen Angaben 152.334 Fahrzeuge in Deutschland. Davon 68.054 direkt von Seat und 84.281 von der Seat-Brand Cupra. Diese vertreibt neben Autos auch passendes Zubehör wie Fahrradträger, Laderaumschalen und Dachboxen. Allerdings werden Letztere gegenwärtig mit Nachdruck zurückgerufen und sollen zunächst auch nicht weiter verwendet werden.

Cupra-Boxen können Unfälle verursachen

Wie Seat im Rahmen seiner Rückrufaktion verkündet, seien bei der Produktion der Cupra Dachboxen mit der Teilenummer 000071200AK teils fehlerhafte Kunststoffabdeckungen am Verriegelungsmechanismus verbaut worden. Dies könne einerseits sowohl zu Schäden an der Dachbox selbst als auch am Fahrzeug führen. Andererseits soll der Dachbox-Deckel „im Extremfall“ jedoch auch abfliegen und so einen Verkehrsunfall verursachen können. Insbesondere auf der Autobahn und bei hoher Geschwindigkeit entstehen auf diese Weise lebensgefährliche Situationen. Daher rät Seat nachdrücklich dazu, die Dachbox bis zur Überprüfung nicht weiter zu verwenden.

Alle Dachboxen mit der Teilenummer 000071200AK müssen kontrolliert werden. Dazu sollen sich Betroffene an ihre nächstgelegenen Cupra-Partner wenden oder bei Bedarf das Support-Team kontaktieren. Alternativ können Verbraucher die konkrete Chargennummer der Dachbox jedoch auch eigenständig überprüfen.

Die Chargennummer findet sich im Inneren der Dachbox auf dem unteren Falz. Eine Grafik des Autobauers verrät, wo die Nummer konkret angebracht ist. Von der Rückrufaktion betroffen sind die folgenden Chargennummern:

24P240011960000

24P230100820000

24P240022740000

24P240022780000

24P240042930000

24P240026130000

24P240072820000

Hier befindet sich die Chargennummer der Cupra-Dachboxen

Was tun, wenn deine Dachbox betroffen ist?

Falls eine der oben aufgeführten Chargennummern zu deiner Dachbox passt, solltest du diese auf keinen Fall weiter nutzen. Stattdessen gilt es, den Cupra-Partner zu kontaktieren. Bei Dachboxen mit einer fehlerhaften Kunststoffabdeckung am Verriegelungsmechanismus erstattet Seat den vollständigen Kaufpreis.

Ob die Dachboxen bereits für Unfälle sorgten und wie viele Boxen insgesamt betroffen sind, ist nicht bekannt. Wir haben uns diesbezüglich an den Hersteller gewandt und werden den Artikel aktualisieren, sobald weitere Informationen vorliegen.

Neben Seat respektive Cupra haben 2025 bereits mehrere Autobauer Rückrufaktionen gestartet. So musste der schwedische Hersteller Volvo weltweit mehr als 73.000 Plug-in-Hybride zurückrufen. Während Opel und Peugeot, die vermutlich wichtigsten Marken im Stellantis-Konzern, Anfang des Jahres sogar über 100.000 Pkw in die Werkstätten befördern.