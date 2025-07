Autobahn-Fahrverbote in ganz Deutschland: Auf diesen Ausweichstraßen ist bis September die Hölle los

Seit nunmehr über 50 Jahren gilt in Deutschland ein Sonn- und Feiertagsfahrverbot für Lkws. Zusätzlich dazu gibt es in den Sommerferien samstags jedoch auch ein Fahrverbot auf vielen Autobahnen und einzelnen Bundesstraßenabschnitten. Auf diese Weise will die Bundesregierung der erhöhten Verkehrsdichte entgegenwirken. Zeitgleich bedeutet das Ferienfahrverbot jedoch auch, dass die verfügbaren Ausweichstraßen voller Lkws sein werden. Eine jährlich aktualisierte Karte des Bundesverbands Güterkraftverkehr Logistik und Entsorgung (BGL) offenbart die empfohlenen Ausweichstrecken. Und damit auch, auf welche Strecken bis September mit einem deutlich erhöhten Lkw-Verkehrsaufkommen zu rechnen ist.

Fahrverbot auf Autobahnen und Bundesstraßenabschnitten

Konkret gilt das Fahrverbot vom 5. Juli bis zum 31. August 2025 – an allen Samstagen in der Zeit zwischen 7:00 und 20:00 Uhr. Betroffen sind Lkw mit einer Gesamtmasse jenseits der 7,5 Tonnen und Lkw mit Anhängern. Damit Lkw-Fahrer während des Fahrverbots nicht auf einer Raststätte verharren und ihre Ware rechtzeitig ausliefern können, bietet der BGL in Kooperation mit der Autobahn GmbH eine Karte mit Wegen, die der Beschränkung unterliegen. Zusätzlich dazu enthält die Karte jedoch auch empfohlene Ausweichstrecken. Letztere sollten normale Autofahrer ihrerseits nach Möglichkeit an Samstagen meiden. Denn hier droht möglicherweise, wie bereits erwähnt, ein spürbar erhöhtes Lkw-Aufkommen und im schlimmsten Fall Staus.

Die Karte ist sowohl als PDF auf der Website des BGL abrufbar, als auch in App-Form verfügbar – in der App der Autobahn GmbH (Android und iOS). Wer die Anwendung bereits in den vergangenen Jahren heruntergeladen hat, darf nicht vergessen, diese vor der Karten-Einsicht zu aktualisieren.

BGL-Ausweichstreckenkarte 2025

Es hagelt Bußgelder

Wer sich nicht an das Ferienfahrverbot hält, muss laut dem Bußgeldkatalog mit teils hohen Geldstrafen rechnen. So zieht das Führen eines Kraftfahrzeugs in der Fahrverbotszeit eine Strafe in Höhe von 25 Euro nach sich. Bei einer Fahrzeit jenseits der 15 Minuten steigt dieser Betrag allerdings bereits auf 60 Euro an. Und ist man zudem der Halter des Fahrzeugs, dann erhöht sich das Bußgeld automatisch auf 150 Euro. Lediglich im Rahmen der Beförderung von leicht verderblichen Gütern existiert die Möglichkeit einer gesetzlichen Ausnahmeregelung oder einer Ausnahmegenehmigung. Mit solchen Fällen in Zusammenhang stehende Leerfahrten sind ebenfalls zulässig.