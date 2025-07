Tausenden Diesel-Autos droht kapitaler Motorschaden

Falls du einen Wagen von Peugeot, Citroën, Opel, DS oder Fiat fährst, solltest du jetzt aufmerksam sein. Denn der Hersteller Stellantis hat in Deutschland etwa 141.700 Autos zurückgerufen. Der Grund dafür ist ein möglicher Mangel an der Nockenwellenkette, der einige 1,5-Liter-BlueHDi-Dieselmotoren betrifft, die zwischen Oktober 2017 und Januar 2023 produziert wurden. Zahlen dazu, wie viele Diesel-Autos europaweit betroffen sind, gibt es nicht. In Frankreich sollen es laut der Nachrichtenagentur Reuters 930.000 Fahrzeuge sein, in Belgien weitere 117.000 Pkw.

Wichtiger Rückruf für Autofahrer: Achte auf diese Anzeichen

Laut Informationen des ADAC gibt es bei den betroffenen Fahrzeugen von Stellantis das Risiko eines schnellen Verschleißes der Nockenwellenkette. Wenn du im Motorraum deines Fahrzeugs ungewöhnliche Geräusche bemerken oder einen Leistungseinbruch feststellen solltest, ist Vorsicht geboten. Im schlimmsten Fall könnte die Kette reißen, was in der unmittelbaren Folge zu einem schweren Motorschaden führt. Unfälle und Verletzungen, die in Zusammenhang mit dem entdeckten Mangel stehen, sind derzeit dem Vernehmen nach nicht bekannt.

Ob dein Wagen dazugehört, erfährst du durch einen Brief oder eine E-Mail vom Hersteller. Außerdem kannst du bei deinem Händler nachfragen oder auf der offiziellen Rückrufseite von Stellantis nachsehen. Wichtig ist, dass du schnellstmöglich einen Termin in der Werkstatt vereinbarst, falls dein Auto betroffen ist. Die Überprüfung und der eventuelle Austausch der Kette sind kostenlos.

So läuft die Diesel-Prüfung in der Werkstatt ab

Im Rahmen des Rückrufs verwendet Stellantis eine spezielle App zur Diagnose, die die Motorgeräusche deines Diesel-Autos analysiert. Diese App wird bei jedem Werkstattbesuch eingesetzt und erkennt frühzeitig Probleme mit der Kette. Wird ein Mangel entdeckt, ersetzt die Werkstatt das defekte Teil.

Zusätzlich zur technischen Überprüfung erhält dein Fahrzeug ein Software-Update, und gegebenenfalls wird ein Ölwechsel an deinem Diesel durchgeführt. Zudem verlängert der Hersteller die Garantie auf zehn Jahre oder 240.000 Kilometer. Falls dir bereits seit Januar 2023 bereits Kosten für Reparaturen an der Nockenwellenkette entstanden sind, kannst du diese auf Basis einer rückwirkenden Kulanzregelung ab Mitte Juli nachträglich zurückfordern. Jedoch nur, wenn Wartung und Diagnose entsprechend der Herstellervorgaben durch einen Fachbetrieb erfolgt sind.