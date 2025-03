Großer Rückruf: Brandgefahr bei Tausenden Autos

Riesen-Rückruf in der Automobilbranche: Der schwedische Hersteller Volvo muss laut eines Berichts von „Auto Motor Sport“ weltweit mehr als 73.000 Modelle mit Plug-in-Hybrid-Antrieb (PHEV) zurückrufen. Allein in Deutschland sind von der Maßnahme demnach fast 5.000 Autos betroffen. Und zwar von den Baureihen S60, V60, S90, V90, XC60 und XC90, die zwischen 2020 und 2022 vom Band liefen.

Volvo kämpft mit Batterieproblemen in PHEV-Modellen

Das Problem: In den betroffenen Modellen kann es an den im Hybridsystem verbauten Batterien von LG während der Produktion zu einem Fertigungsfehler gekommen sein. Und der hat zur Folge, dass es zu einem internen Kurzschluss kommen kann. Dieser Kurzschluss kann wiederum dafür sorgen, dass ein erhöhtes Brandrisiko an den Fahrzeugen besteht. Die betroffenen Batterien wurden zwischen Juni 2019 und November 2021 produziert.

Betroffene Fahrerinnen und Fahrer in Deutschland erhalten in den kommenden Wochen Post vom Kraftfahrt-Bundesamt (KBA). Sie werden in dem Schreiben aufgefordert, mit ihrem Fahrzeug eine Volvo-Werkstatt aufzusuchen, um das Hybridsystem und die Batterie untersuchen zu lassen. Sollte ein Zelldefekt vorliegen, ist ein kompletter Batterietausch notwendig; für Volvo-Kunden kostenlos. Werden bei der Untersuchung keine Zelldefekte festgestellt, erhalten die Fahrzeuge eine neue Software. Das soll helfen, künftig schneller mögliche Defekte erkennen zu können.

Rückruf: Autos nicht aufladen!

Fahrer der oben genannten Volvo-Modelle werden gebeten, ihre Fahrzeuge bis nach einem Werkstattaufenthalt nicht mehr an einer Steckdose oder Ladesäule aufzuladen. Das reduziert mögliche Gefahren, die von dem möglichen Batteriedefekt ausgehen. In der Rückrufdatenbank des KBA ist der neue Rückruf zur Stunde noch nicht gelistet. US-amerikanische Medien berichten davon, dass die Probleme insbesondere dann auftreten, wenn die Batterie bei betroffenen Fahrzeugen vollständig geladen und das Auto geparkt ist. In den USA sind knapp 7.500 Fahrzeuge von dem neuesten Volvo-Rückruf betroffen.