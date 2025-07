Mit dem E-Auto zum Nordkap – Tag 1: Wilde Anreise!

Es ist warm in Münster an diesem Donnerstag, Fronleichnam 2025. Unerwartet viele Menschen tummeln sich schon kurz nach 10 Uhr am Hauptbahnhof der westfälischen Großstadt. Feiertag? Davon ist hier wenig zu spüren. Und das liegt in erster Linie an gleich mehreren Jugend-Fußballmannschaften, die das verlängerte Wochenende nutzen wollen, um es auf Mallorca ordentlich krachen zu lassen. Partyschlager von Mickie Krause, Schnulzen von Udo Jürgens, Techno-Beats von Blümchen. All das scheppert am frühen Morgen aus fetten Bluetooth-Boxen über die Gleise. Eine Stimmung am Siedepunkt, die mich auch im Regionalzug Richtung Flughafen Düsseldorf begleitet. Ohne eigene Kopfhörer (und ohne passenden Pegel in der Gerstensaft-Zufuhr) zu so früher Stunde alles nur schwer zu ertragen …

Vor dem E-Auto wartet das Flugzeug

Deutlich ruhiger geht es am nordrhein-westfälischen Drehkreuz des internationalen Luftverkehrs zu. Passagiere warten darauf, in sämtliche Himmelsrichtungen in den Urlaub oder zu Geschäftsreisen aufzubrechen. Auch ein A380 von Emirates, das größte Passagierflugzeug der Welt, hat am Terminal geparkt, um Gäste (größtenteils) im Transitverkehr nach Dubai zu fliegen. Ich besteige einen deutlich kleineren Jet: mit einem A320 von SAS geht es im ersten von drei Legs nach Oslo. Reihe 10 ist es geworden. Fensterplatz. Mit direktem Blick auf das linke Triebwerk. Der Jet ist nahezu ausgebucht. Wie auch die folgenden Flieger, die mich von Oslo weiter nach Stockholm und schließlich zum Zielort nach Umeå bringen – pünktlich und ohne Komplikationen.

Umeå? Noch nie gehört? Ich bis vor wenigen Tagen auch nicht! Gesprochen „Ümeo“ sollte man diese nordschwedische, 130.000 Einwohner große Stadt aber definitiv auf der Agenda haben. Als größte Stadt nördlich von Uppsala, in der bis 2030 bereits rund 200.000 Menschen leben sollen, wird die Residenzstadt auch Hauptstadt von Nordschweden genannt. Im Jahr 2014 war sie Kulturhauptstadt Europas und ist das Zuhause von rund 35.000 Studenten. Eine junge Stadt also, in der es nicht nur ein bekanntes Gitarrenmuseum zu erkunden gibt, sondern im Umland auch viele Rad- und Wanderwege. Wichtig aber auch: Allergiker sollten hier im Frühjahr aufpassen. Umeå gilt als Stadt der Birken. Rund 2.300 dieser Bäume sollen über das Stadtgebiet verteilt zu finden sein.

inside digital Redakteur Hayo Lücke über den Dächern von Umeå vor der Xpeng Experience-Tour zum Nordkap.

Xpeng G9, wo bist du?

Leider habe ich aber nicht viel Zeit, mich um die kulturellen Besonderheiten der Stadt zu kümmern. Für mehr als einen Abstecher zum Ume älv reicht es nicht. Der 470 Kilometer lange Fluss hat einen hohen Abfluss, der über nicht weniger als 17 Wasserkraftwerke genutzt wird, um Strom zu produzieren. Aber ein weiteres Ziel habe ich noch an diesem Abend: das Parkhaus gegenüber meines Hotels. Denn hier steht neben einem Xpeng G6 (Test) genau das an einem Ladepunkt geparkt, was für die kommenden drei Tage mein zweites Zuhause werden wird: der Xpeng G9 (Test). Es ist das SUV-Flaggschiff des aufstrebenden chinesischen E-Auto-Herstellers, den man in Deutschland übrigens wie geschrieben aussprechen darf. Auch mit einem „Tschiaopäng“ macht man aber nichts verkehrt.

Die vollelektrischen Reisebegleiter auf dem Weg zum Nordkap: der Xpeng G6 (links) und der Xpeng G9.

Eine unbekannte Größe im E-Mobilitätskosmos ist der Xpeng G9 für mich aber nicht. Ich durfte ihn vor einigen Monaten bereits bei einem Fahrevent in München kennenlernen und weiß deswegen: Das Platzangebot ist überragend. Aber auch die Leistung der bereitgestellten Performance-Variante ist beeindruckend: 405 kW (551 PS) sind eine Ansage. Schade nur, dass man die sich bietende Leistung aufgrund der in Skandinavien geltenden Geschwindigkeitsbegrenzungen und wegen der unzähligen (!) Blitzer besonders in Nordschweden kaum nutzen kann.

Morgen in Teil 2: Herausforderungen und Überraschungen beim Laden des Xpeng G9 in Skandinavien

Was mich auf meiner Reise in Richtung Nordkap alles erwartet, mit welchen unerwarteten Herausforderungen ich konfrontiert werde und welche positive Überraschung ich hinsichtlich der Ladepreise in Skandinavien erlebe? Dazu morgen mehr, im zweiten Teil unserer Reportage „Mit dem E-Auto zum Nordkap“. Dann auch mehr zu den guten Ladeeigenschaften des Xpeng G9, der auf einer nutzerfreundlichen 800-Volt-Architektur steht.

Ein paar Bewegtbilder vom ersten Tag der Tour zum Nordkap gefällig? Das nachfolgende Video zeigt sie dir…



