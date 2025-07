Kaum jemand weiß es: Diese coole Funktion hat fast jedes Auto

Ob das Antiblockiersystem, kurz ABS, das dritte Bremslicht oder die Anschnallpflicht: Die Entwicklung im Auto geht immer weiter. Vor allem, um die Sicherheit im Straßenverkehr zu erhöhen. Hersteller erfinden aber auch Komfortfunktionen, die Autofahrer immer wieder überraschen. Ob ein verstecktes Regenschirmfach in der Tür oder ein Eiskratzer im Tankdeckel: Wer eine solche Funktion entdeckt, freut sich meist darüber. Auch für den Sommer gibt es eine coole wie geniale Funktion, die man selbst in vielen alten Autos findet.

Versteckte Kühlfunktion im Auto

Wer an heißen Tagen in sein Auto steigt, freut sich, wenn er eine Klimaanlage hat. Sie gehört vermutlich zu den besten technischen Erfindungen. Und war sie einst pure Luxusausstattung, ist sie heute in fast allen neuen Autos Standard. Doch es gibt noch eine andere Kühlfunktion, die die meisten Autofahrer nicht kennen, weil sie oft gar nicht beworben wird. So lässt sich in manchen Fahrzeugen das Handschuhfach als Kühlschrank verwenden. Dafür reicht oft nur ein kleiner Handgriff.

Die Kühlfunktion im Handschuhfach ist keine Seltenheit, aber auch kein Standard und in jedem Auto zu finden. So existiert sie zwar seit über 25 Jahren, ist aber bis heute vor allem in Fahrzeugen ab der oberen Mittelklasse sowie bei bestimmten Ausstattungsvarianten verbreitet und lässt sich bei einigen Neuwagen optional hinzubuchen.

Bei deutschen Herstellern oft vorhanden

Wer das Handschuhfach zum Kühlschrank machen möchte, muss nur ein kleines Rädchen drehen oder einen Hebel im Handschuhfach umlegen. Meist sind diese mit einer Schneeflocke gekennzeichnet. Und schon strömt die kalte Luft aus der Klimaanlage ins Handschuhfach und kühlt das Getränk oder den Snack – auch im heißen Auto.

Insbesondere deutsche Hersteller wie Audi, Volkswagen, BMW und Mercedes-Benz bieten diese Funktion als Teil der „Komfortklimaautomatik“ an. Wer nicht weiß, ob sein Handschuhfach diese coole Funktion hat, sollte es einmal öffnen und einen Blick hineinwerfen.