Wer an heißen Sommertagen keine Klimaanlage zu Hause hat, ist auf der Suche nach anderen Möglichkeiten, die Temperatur zu senken. Fenster abdunkeln, damit die Hitze draußen bleibt ist ein Tipp, den wohl alle kennen. Auch nasse Handtücher oder Wäsche aufhängen hilft, einen Raum abzukühlen. Jetzt geistert aber ein anderer Trick durch das Internet, der verspricht, für 0 Euro eine Klimaanlage zu ersetzen. Ein Sommer-Hack so genial, dass er angeblich die ganze Wohnung in kürzester Zeit kühlt. Doch leider ist der Trick alles andere als ein Klimaanlagen-Ersatz. Er sorgt sogar dafür, dass es in der Wohnung wärmer wird.

Ersatz für die Klimaanlage?

Es klingt zu schön, um wahr zu sein. Ein simpler Flaschen-Trick soll dafür sorgen, dass man sich eine Klimaanlage sparen kann. Die Funktionsweise ist einfach. Eine mit Wasser gefüllte Flasche ins Gefrierfach legen und warten, bis das Wasser gefroren ist. Anschließend stellt man die Flasche in den Raum, in dem man die Temperatur senken möchte, an einem möglichst hohen Punkt auf. Und durch die Verdunstungskälte kühlt die Flasche ruckzuck den Raum ab. Teure Klimaanlage? Nicht notwendig. Doch der Trick funktioniert nicht.

Ja, die Luft um die Flasche herum kühlt sich zwar ab, aber eben nur dort. Die Fläche ist zu gering, um damit die Temperatur in einem ganzen Raum zu senken. Man müsste schon sehr viele Flaschen aufstellen, damit dieser Trick eine Klimaanlage ersetzt. Nicht nur das. Wer den Flaschen-Trick ausprobieren will, sollte etwas anderes beachten.

Deshalb funktioniert der 0-Euro-Trick nicht

Legt man eine Wasserflasche (1,5 Liter) in ein Gefrierfach eines Kühlschranks, um sie einzufrieren, setzt der Kühlschrank bei dem Vorgang eine bestimmte Wärmemenge frei. Diese muss vom Kühlschrank abgeführt werden. Das heißt: Der Kühlschrank erwärmt die Raumluft. Bei einem durchschnittlichen Kühlschrank und einer Küche von 20 m², in der eine Lufttemperatur von 24 Grad herrscht, ist es danach theoretisch 8 Grad wärmer. Zwar wird in der Praxis der Effekt durch Luftaustausch, Wärmeverluste und andere Faktoren abgeschwächt, aber die Richtung bleibt gleich: Das Einfrieren einer Wasserflasche im Gefrierschrank erhöht die Raumtemperatur und bewirkt das Gegenteil einer Klimaanlage.