Teures Heizen, teurer Strom – diese Zahlen sind erschreckend

Die Energiepreise bleiben für deutsche Haushalte eine echte Belastung: Laut einer aktuellen Verivox-Umfrage fühlen sich 88 Prozent der Menschen in Deutschland durch die Kosten für Strom, Heizung und Kraftstoffe unter Druck gesetzt. Das sind erschreckende Zahlen. Fast die Hälfte der Befragten muss an anderer Stelle im Alltag sparen, um die Energiekosten zu stemmen. Dabei ist die Preissteigerung laut Verivox dramatisch: In den vergangenen vier Jahren stiegen die Energiepreise um 38 Prozent – etwa doppelt so stark wie die allgemeine Inflation. Zwar seien die Preise nach dem Höhepunkt während der Ukrainekrise wieder etwas gesunken, doch das Niveau bleibe hoch, erklärt Energieexperte Thorsten Storck.

Angst vor den kommenden Kosten

Auch der Blick in die Zukunft macht vielen Verbrauchern Angst: 84 Prozent der Befragten sorgen sich um weiter steigende Preise, vor allem Haushalte mit Gas– oder Ölheizung. Der Grund: Die CO₂-Preise steigen weiter – und das kann teuer werden. Allein 2026 könnten für ein Einfamilienhaus mit Gasheizung bis zu 280 Euro Mehrkosten entstehen, bei Heizöl sogar über 400 Euro. Ab 2027 soll der CO₂-Preis sogar auf dem freien Markt gebildet werden – mit offenem Ende.

Verbraucher reagieren mit Sparverhalten

Diese Entwicklung zeigt Wirkung: Knapp die Hälfte spart aktiv Strom, etwa durch bewussteren Verbrauch oder energieeffizientere Geräte. Rund 40 Prozent haben im letzten Winter weniger geheizt. Doch ein Viertel der Befragten gibt an: „Mehr geht nicht.“

Woran aber viele Verbraucher nicht denken oder aus nicht nachvollziehbaren Gründen nicht in Betracht ziehen, ist ein Anbieterwechsel. Für Strom und Gas ist das ganz einfach und mit wenigen Mausklicks möglich. Experten gehen davon aus, dass bis zu 1.500 Euro Ersparnis im Jahr bei den Energiepreisen möglich sind – je nach Anbieter und Verbrauch. Laut Verivox zahlen Haushalte in der Grundversorgung für Strom und Gas deutlich mehr als nötig. Eine Familie mit durchschnittlichem Verbrauch (4.000 kWh Strom, 20.000 kWh Gas) zahlt hier im Jahr 4.566 Euro – im günstigsten Tarif wären es nur 3.063 Euro. Das macht 1.503 Euro Ersparnis pro Jahr. Nicht wechseln kannst du deinen Anbieter für Fernwärme.

Energiepreise: Jetzt aktuell günstige Strom & Gaspreise sichern Um dich vor steigenden Stromkosten zu schützen, kannst du bereits jetzt zu noch günstigen Konditionen einen neuen Vertrag abschließen. Das geht selbst dann, wenn du dich bei deinem bisherigen Anbieter noch in einer Mindestlaufzeit befindest. Bis zu sechs Monate im Voraus kann ein Wechsel angestoßen werden und du kannst dir so die aktuell günstigen Preise sichern.