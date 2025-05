Ab 6. Juni 2025 gilt: Der Wechsel von einem zum anderen Stromanbieter soll werktags innerhalb von 24 Stunden abgeschlossen sein. Zumindest rein technisch ist das ein großer Sprung im Vergleich zu den bisherigen acht Werktagen, die der Prozess bislang in Anspruch nahm. Ziel ist es, den Wettbewerb auf dem Energiemarkt zu stärken. Doch praktisch heißt das nicht, dass du dich heute für einen Anbieter entscheiden kannst und du morgen dort Kunde bist. Denn Kündigungsfristen und Vertragslaufzeiten gelten weiterhin. Und: Bei einem Umzug birgt die neue Regel eine Falle, die du kennen solltest.

Wechsel nur noch für die Zukunft möglich

Während es bisher möglich war, innerhalb von sechs Wochen nach einem Einzug rückwirkend den Stromanbieter zu wechseln, ist dies ab dem 6. Juni nicht mehr möglich. Die Anmeldung beim neuen Anbieter kann dann nur noch zu einem zukünftigen Termin erfolgen. Das bedeutet: Bist du bei einem Einzug noch nicht bei einem Anbieter deiner Wahl angemeldet, bist du automatisch in der Grundversorgung. Ein nachträglicher, rückwirkender Wechsel ist künftig nicht mehr möglich. Das Problem: Grundversorger sind oft deutlich teurer als andere Anbieter.

Gleiches gilt auch beim Auszug. Hast du deinen Stromvertrag nicht gekündigt, wenn du den Schlüssel für die Wohnung abgibst, stehst du weiterhin in der Pflicht, zu zahlen. Du kannst dich zwar theoretisch mit dem Nachmieter einigen, dass er die Kosten ab Übergabe übernimmt, Vertragspartner bleibst aber du.

Daher ist es umso wichtiger, bereits vor dem Umzug die Kündigungsfristen des alten Stromanbieters zu prüfen und den Wechselprozess rechtzeitig einzuleiten. Auch der neue Anbieter sollte frühzeitig informiert werden, damit der Umstieg am Tag des Einzugs reibungslos klappt.

Wechsel binnen 24 Stunden – theoretisch

Ab Juni ist zwar ein technischer Wechsel des Anbieters binnen 24 Stunden vorgesehen. Doch dafür benötigst du eine eindeutige Marktlokationsidentifikationsnummer (MaLo-ID). Diese elfstellige Nummer existiert seit 2018 und ersetzt die frühere Zählpunktbezeichnung. Sie ist auf der Stromabrechnung zu finden und identifiziert eindeutig die Abnahmestelle – also den Ort, an dem Energie verbraucht wird. Da du aber vor dem Umzug noch nicht in der Wohnung wohnst, hast du logischerweise keine Stromrechnung vorliegen.

Die MaLo-ID bleibt auch dann bestehen, wenn der Stromzähler ausgetauscht wird. Für den Wechsel des Stromanbieters ist sie unerlässlich, da über diese Nummer der Zähler und die Verbrauchsstelle eindeutig zugeordnet werden können. Das erleichtert die Kommunikation zwischen Netzbetreiber, Versorger und Messstellenbetreiber erheblich. Liegt sie nicht vor, kann der neue Anbieter sie sich erfragen – dann ist aber kein schneller Wechsel binnen eines Tages möglich.

Wichtig zu wissen: Die MaLo-ID ermöglicht nicht nur einen schnellen Wechsel, sie kann auch missbraucht werden. Hat jemand Zugang zu dieser Nummer, ist es theoretisch möglich, einen Stromanbieterwechsel ohne das Wissen des Verbrauchers einzuleiten. Besonders bei dubiosen Anrufen oder Haustürgeschäften sollten Verbraucher daher vorsichtig sein und die MaLo-ID niemals an Unbekannte weitergeben. Wichtig zu wissen ist das bei vermeintlichen Anrufen von deinem „Stromanbieter“, die nach der MaLo-ID fragen. Diese Anrufe sind oft der Beginn eines untergeschobenen Vertrages.

