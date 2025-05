Kampfpreis für Balkonkraftwerk-Speicher? Schnäppchen auf der Intersolar präsentiert

Immer mehr Kunden setzen beim Kauf ihrer Steckersolargeräte gleichzeitig auf einen passenden Stromspeicher. Dabei bleibt der Preis jedoch eines der stärksten Kaufkriterien. Denn je teurer der BKW-Speicher, desto länger dauert es, bis Käufer ihren Anschaffungspreis ausgeglichen haben. Heutige Modelle sind zwar wesentlich erschwinglicher geworden. Im Verhältnis zahlt man jedoch häufig zwischen 400 und 800 Euro pro 1.000 Wattstunden Speicherkapazität. Genau an dieser Stelle unterscheidet sich Marsteks neuer BKW-Speicher, der Marstek B2500-D kostet gerade 399 Euro mit 2240 Wh Speicherkapazität.

Balkonkraftwerk-Speicher als Schnäppchen? Alles aus einer Hand

Doch wie genau schafft es Marstek einen Balkonkraftwerk-Speicher zu einem solchen Kampfpreis einzuführen? Der Hersteller fertigt sowohl sein eigenes Home Energy Management System (HEMS) als auch die verwendeten Batteriezellen neben weiteren Komponenten direkt in den eigenen Produktionsstätte. Dadurch entfällt der Kontakt zu Zwischenhändlern für viele Bauteile der Stromspeicher und die Preisgestaltung kann freier erfolgen. Das VENUS D Set umfasst ein 4kW Balkonkraftwerk mit 4 MPPT-Eingängen und kann bis zu 4 kW Solarenergien einspeichern. Dabei kann der zugehörige Speicher eine Leistung von 2,2 kW in beide Richtungen ausgeben. Somit kannst du sowohl gleichzeitig Energie in den Stromspeicher laden als auch daraus abrufen. Auch eine 2,2-kW-Notstromversorgung steht zur Verfügung. Überraschend ist dabei auch die große Erweiterungsoption, die der Hersteller anbietet. Insgesamt können bis zu sechs Batteriepacks zusammengefasst werden, sodass der BKW-Speicher sich zu einem Heimspeicher mit 15,36 kWh upgraden lässt.

Wer direkt auf der Suche nach einem Heimspeicher oder gar einem Stromspeicher für Firmendimensionen ist, wird in Marsteks Sortiment ebenso fündig. Die VENUS X Sets liefern einen Dual-Mode AC-gekoppelten Stromspeicher, der bei 5,12 kWh Speicherkapazität startet. Auch hier können bis zu sechs Einheiten zusammengefasst werden, um einen 30,72 kWh Stromspeicher zu erzeugen. Bei diesem Speicherset kannst du zwischen dem DIY-Plug-and-Play-Modus sowie einer professionellen Installation wählen. Im Plug-and-Play-Modus speisen die Geräte mit lediglich 800 Watt ein. Mit einer professionellen Installation hingegen kannst du die volle Menge an Leistung des Stromspeichers nutzen. Dadurch kann der Stromspeicher auch interessant für PV-Besitzer sein, die im Nachgang einen Stromspeicher integrieren möchten.

Strom für Wärmepumpe und E-Autos im großen Kapazität speichern

Als dritte Produktlinie präsentiert Marstek mit MARS II & MARS I PLUS ein Stromspeicher-Set-up, das es in sich hat. Nicht nur, dass die Basissatzgröße bei stolzen 46,08 kWh beginnt. Das Set kann auf bis zu 184,32 kWh erweitert werden. Dieses Set zielt dabei stärker auf Firmenkunden als Privathaushalte ab. Für private Haushalte wären diese Stromspeicherkapazitäten zu hoch ausgerichtet. Marstek setzt dabei auf eine 7-in-1 Smart-Integration für diese Produktreihe. Neben einem Wärmepumpen-Management und einem lokalen Energiemanagementsystem (EMS) findet sich ein 15-kW-Hybridwechselrichter, eine 24 kW Ladeleistung verteilt auf 4-MPPT, eine 1000 V Boost-Batterie sowie ein 40 kW EV-DC-Ladegerät. Die Produkte zielen somit gezielt auf Käufer ab, die sowohl ihr Heizmanagement als auch das Laden von E-Fahrzeugen direkt mit einer PV-Anlage und passenden Speichersystemen kombinieren möchten. Preise der Mars-Produktlinien sowie der VENUS X-Reihe sind bisher nicht bekannt geworden.