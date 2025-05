Mehr Geld mit Solarenergie sparen? Diese neue Komplettlösung soll es möglich machen

Mit einem Balkonkraftwerk kannst du richtig Geld sparen. In den vergangenen Monaten sind die Preise hier ziemlich rapide gefallen, wodurch sich die Mini-Solaranlagen bereits nach relativ kurzer Zeit amortisieren. Ein Problem bleibt bei vielen Modellen jedoch bestehen: Wohin mit dem ganzen Strom, wenn du nicht Zuhause bist? In der Regel wird nämlich der meiste Strom am Mittag produziert. Eine mögliche Lösung bietet Jackery nun mit dem HomePower 2000 Ultra. Der Batteriespeicher bietet nicht nur eine Kapazität von 2.048 Wh, sondern auch jede Menge Leistung. Warum sich das Gerät allerdings wirklich lohnt, verraten wir dir in den folgenden Zeilen.

Jackery HomePower 2000 Ultra: Das kannst du erwarten

Jackery wagt mit der neuen HomePower-Serie einen kleinen Umbruch. Bisher war der Hersteller vor allem für seine Outdoor-Lösungen, wie Powerstations, bekannt. Jetzt soll das Portfolio allerdings erweitert werden. Den Anfang macht der HomePower 2000 Ultra. Im Zuge der gerade laufenden Intersolar-Messe in München hat der Hersteller den 2.048-Wh-Batteriespeicher offiziell präsentiert. Reicht dir die Kapazität nicht aus, kannst du sie auf bis zu 8 kWh erweitern, indem du bis zu drei weitere Jackery-Batterien anschließt.

Die Gesamtleistung bietet bis zu 2.800 W und teilt sich in 800 W des Mikrowechselrichters und die beiden MPPT-Solareingänge mit insgesamt 2.000 W auf. Interessant ist, dass der Eigenbedarf in der Nacht bei gerade einmal 3 W liegt – andere Modelle verbrauchen hier normalerweise bereits 10 W.

Auch Zuhause: Der Jackery HomePower 2000 Ultra kann problemlos im Innenraum genutzt werden.

Die Einbindung in dein Smart Home funktioniert dank der ausgeklügelten App ebenfalls problemlos und so kannst du auch die Einspeiseleistung unkompliziert regulieren. Nutzt du zudem einen dynamischen Stromtarif, kannst du hier etwa einstellen, dass nur geladen werden soll, wenn der Strom gerade günstig ist. Auch smarte Funktionen wie Echtzeit-Daten oder Automation bietet die App. Mit einem Smart Meter lässt sich zudem der unnötige Energieverbrauch auf null reduzieren. Jackery verspricht eine Ladung von 80 Prozent innerhalb von 52 Minuten – dank eines bidirektionalen Inverters.

Lies auch: So wird dein Balkonkraftwerk nicht zur Kostenfalle

Wichtig ist natürlich auch der Sicherheitsfaktor. Erkennt der Batteriespeicher einen Brand, setzt er Aerosole frei, um eventuelle Gefahren zu verhindern. Zusätzlich sollen bis zu 6.000 Ladezyklen der LFP-Akkus möglich sein. Dank IP65-Zertifizierung ist das Gerät zudem gegen Staub und Spritzwasser geschützt und somit perfekt für den Gebrauch auf deinem Balkon geeignet. Selbst Temperaturen von bis zu -20° Celsius stellen kein Problem dar. Sollte doch einmal etwas passieren, bietet Jackery dir darüber hinaus eine Gewährleistung von 10 Jahren. Für die Installation brauchst du keinen Elektriker. Denn diese soll kinderleicht sein und sich mit wenigen Handgriffen selbst erledigen lassen.

Kosten und Verfügbarkeit des Batteriespeichers

Kommen wir also zur alles entscheidenden Frage: Was kostet das Teil denn jetzt? „Wer Geld sparen will, muss erst einmal investieren“, lautet hier die Devise. Der reguläre Verkaufspreis liegt bei 1.099 Euro. Allerdings findet aktuell das Pre-Sale-Event statt, wodurch du einen Direktrabatt von 200 Euro absahnen kannst. Bist du zudem Newsletter-Abonnement, hast du die Chance, einen Jackery HomePower 2000 Ultra zu gewinnen. Ein weiteres Giveaway findet obendrein vom 07. bis 08. Mai statt, bei dem du zwei Smart CT gewinnen kannst. Die ersten 100 Besteller bekommen außerdem einen gratis faltbaren Trolley, mit dem du das Gerät problemlos durch die Wohnung transportieren kannst.

Passend dazu: Solarpanels bei Jackery entdecken

Hast du bereits ein Balkonkraftwerk und suchst nach einem entsprechenden Upgrade oder bist noch neu in der Welt der Mini-Solaranlagen, bietet dir Jackery hier die perfekte Komplettlösung.