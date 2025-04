Neuer Balkonkraftwerkspeicher: So smart umgeht er die Einspeisebeschränkung

EcoFlow hat die neuesten Produkte seiner Stream Serie vorgestellt. Mithilfe der neuen Komponenten soll es möglich sein, die eigene Stromrechnung beinahe gen Null zu setzen. Und das, ohne dabei auf die gesetzlichen Rahmenbedingungen für Balkonkraftwerke in Deutschland zu verzichten. Das Herzstück der neuen Freiheit bilden dabei die neuen Batteriespeicher für Mini-PV-Anlagen: die Modelle Stream Ultra X, Stream Ultra sowie Stream Pro. Sie sind nicht nur Stromspeicher, sondern auch Wechselrichter in einem Gerät.

Stream-Balkonkraftwerkspeicher fungieren als „Plug-in Solarbatterien“

Mit der neuen Stream-Serie bietet auch Ecoflow nun ein All-in-One-Balkonkraftwerk an. Da die Solarbatterien der Reihe überall im Haus in eine Steckdose eingesteckt werden können, hebeln sie effektiv die 800-Watt-Begrenzung heutiger Balkonkraftwerk-Systeme aus. Während eine Solarbatterie direkt mit den Solarpaneelen verbunden wird und den Strom über eine Steckdose ins Hausnetz einspeist, können die anderen Batterien als Ergänzung überall im Haus eingesteckt werden. Überschüssige Energie der Solarmodule wird so eingespeichert, dass das System gewährleistet, dass nie mehr als 800 Watt von deinem Balkonkraftwerk ins Stromnetz fließen. Spannend wird das neue Feature vor allem in Kombination mit dem neuen Batteriespeicher Stream AC Pro. Dieser verfügt nicht nur über eine ordentliche Speicherkapazität von 1,92 kWh, die du auf bis zu 21 kWh erweitern kannst.

Die Stream Serie führt zugleich den 2.300 Watt Dual-Mode Bypass AC-Ausgang ein, mit dem laut Ecoflow bis zu 99 Prozent aller Haushaltsgeräte direkt über deinen Solarstrom betrieben werden können. In diesem Modus leitet der Batteriespeicher den Solarstrom nahtlos in dein Hausnetz und versorgt zugleich bis zu zwei Geräte über unabhängige AC-Ausgänge. Spannend kann das sowohl für Camper sein, die unterwegs einige stärkere Geräte wie Kaffeemaschinen oder Kühlschränke mit den Stromspeichern betreiben wollen. Doch auch im Haushalt kann das neue Feature punkten. So kannst du insbesondere Klimaanlagen oder Infrarotheizungen über den Solarstrom versorgen. Da die einzelnen Batteriespeicher im Haushalt verteilt werden können, können sie theoretisch auch flexibel in mehreren Räumen arbeiten. Durch die Vernetzung der Systeme und die zugehörige App kannst du den Energiefluss innerhalb deines Hauses dabei nicht nur überwachen. Auch feine Abstimmungen mit Automatisierungen sind problemlos möglich. Durch das KI-gestützte Balkonkraftwerk-Netz ersparst du dir manuelle Eingriffe in deine Stromversorgung.

Game-Changer für die Solarstrom-Speicherung: der Dual-Mode-Eingang

Nicht nur die Koordinationsfähigkeit der Solarbatterien ist dabei eine starke Bereicherung für die Selbstversorgung von Haushalten. Die neue Stream Serie verfügt zudem über eine sogenannte Dual-Mode-Photovoltaik-Eingangsfunktion. Die Stream Ultra kombiniert dabei einen 2.000 Watt starken Eingang für Solarenergie mit zusätzlichen 800 Watt des Mikro-Wechselrichters, sodass du bis zu 2.800 Watt Solarstrom einspeichern kannst. Die Stream Pro liefert ebenso ordentliche 2.300 Watt Solarladeleistung. So können beide Modelle zu smarten Schnittstellen für den Aufbau eines größeren Energiesystems werden. Sie können kombiniert mit den Erweiterungsbatterien der Stream AC Pro sowohl für größere Häuser optimiert werden als auch einen großen Teil des Strombedarfs von Wohnungen decken. Die Systeme lassen sich so individuell an den eigenen Bedarf anpassen.

Die Stream Serie von EcoFlow soll zu folgenden Preisen in Deutschland erhältlich sein:

STREAM Ultra: 1.099 Euro

STREAM Pro: 999 Euro

STREAM AC Pro: 799 Euro

Vom 15. April bis zum 31. Mai können Käufer die Stream Ultra zu einem Einführungspreis von 999 Euro erhalten.