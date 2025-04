Genialer Stromspar-Trick für Wohnungsbesitzer? Jetzt im überMORGEN-Podcast

Dynamische Stromtarife orientieren sich an Angebot und Nachfrage. Wenn Solarparks und Windkraftwerke an windigen und sonnigen Tagen für ein Überangebot im Stromnetz sorgen, dann können die Strompreise stundenweise sogar negativ sein. Gleichzeitig steigen die Strompreise tendenziell in den Abendstunden, wenn der Stromverbrauch in Privathaushalten nach oben schießt – und keine Sonne mehr scheint. So oder so: Mit zunehmender Wichtigkeit von erneuerbaren Energien sind auch dynamische Stromtarife unerlässlich, um den Verbrauch in der Bevölkerung möglichst netzdienlich zu gestalten. Aber was kann man tun, wenn man trotzdem um 19 Uhr kochen möchte – und nicht erst Nachts?

Dynamischer Stromtarif mit Stromspeicher im Praxis-Test

Eine mögliche Lösung ist ein großer Akku, der intelligent günstigen Strom tankt und diesen zu teuren Zeiten wieder über eine Steckdose ins Hausnetz einspeist. Fertige Lösungen dieser Art gibt es aktuell noch nicht zu kaufen – daher hat sich Thorsten mit der Zukunftsbrille auf der Nase genau so ein System selbst gebaut, mit einer EcoFlow Delta 3 Pro, dem EcoFlow Powerstream und Home Assistant.

Unser Host Johanna Müssiger hat zu diesem Thema mit Thorsten gesprochen und geht den Fragen auf den Grund: Wie kompliziert ist es, so ein Energiespeicher-System zu bauen und welche Hindernisse gibt es dabei? Und vor allem: Lohnt sich das überhaupt? In unseren Rubriken bleiben wir beim Thema und sprechen über Balkonkraftwerke, Wechselrichter und smarte Energiespeicher.

Mehr Details zu dem Selbstbau-System findest Du in Thorstens Artikel Kampf der Dunkelflaute: Stromspeicher bei dynamischen Stromtarifen im Praxistest.

