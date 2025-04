Casa Casi Podcast: Ist das Internet längst tot?

Die Recherche entwickelte sich vor dieser Folge für mich in einen reinen Fiebertraum, denn ich tauchte ein in die wundersame Welt des AI Slops! Was das ist? Klären wir im Podcast, aber natürlich will ich dazu jetzt auch schon zwei, drei Sätze erzählen.

Bots und AI Slop müllen das Internet zu

Dass wir von Bots zugelabert werden, kennen wir mittlerweile. Die Dead Internet Theory besagt, dass mittlerweile die meisten Dialoge in Social Media einfach nur noch zwischen verschiedenen Bots ablaufen, also komplett ohne menschliche Interaktion.

Die aktuelle Folge 155 der Casa Casi: Ist das Internet längst tot?

Und als wäre das nicht schon schlimm genug, ist das heutige Internet auch randvoll mit AI Slop, also KI-Schlonz oder KI-Schrott. In diese Kategorie gehören Bilder wie das folgende:

Von diesem Shrimp Jesus gibt es unzählige Varianten im Netz.

Dieser Shrimp-Jesus ist noch harmlos, aber ein Paradebeispiel für AI Slop: KI-generierter Quatsch ohne jeglichen Mehrwert, bei dem auch jeder direkt sieht, dass es weder echt ist, noch einen qualitativen Wert für irgendwen hat.

Richtig krank sind aber die Videos, bei denen man unmöglichste Kreaturen und Situationen zu sehen bekommt. Der rote Faden ist hierbei, dass die Videos fehlerhaft und damit wirklich weit weg von perfekt sind. Ihr wollt den Unsinn sehen? Unten in den Show Notes gibt es Beispiele dafür!

Casa Casi 155 – Show Notes

Wir reden heute also über den unschöneren Teil des Internets – wobei ganz viele Menschen augenscheinlich zumindest Spaß haben am AI Slop. Wie ist deine Meinung dazu? Ach, und noch was: Willst du uns künftig weiter zuhören, beispielsweise bei Spotify oder auch Apple? Hier findest du alle Links zu unseren alten „Casa Casi“-Podcat-Folgen.

