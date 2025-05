KI-Agenten: So wird sich deine Arbeit verändern

Wie dominant das Thema künstliche Intelligenz mittlerweile nicht nur bei High-Tech-Fimen auf dem Zettel steht, sieht man an den Entwicklungen unter anderem bei Google. Auf der Google I/O, der Entwicklerkonferenz ging es praktisch ohne Unterlass um die klugen Algorithmen. Und die werden sich immer weiter auf immer mehr Lebensfelder auswirken. Eine davon ist die Arbeit. Wir erklären euch in unserem Podcast „überMORGEN“, worauf ihr euch einstellen könnt und wie die KIs dieser Welt den Arbeitsalltag schon jetzt und in Zukunft mitgestalten: Nämlich unter anderem durch KI-Agenten.

Arbeits-Expertin klärt auf

Unser Host Johanna Müssiger spricht dafür mit Dr. Britta Matthes vom IAB. Sie berichtet dabei direkt aus dem Herzen der Forschung. Denn das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung beschäftigt sich natürlich mit den Auswirkungen der künstlichen Intelligenzen auf diese Felder. Und dabei geht es nicht immer nur um IT-Berufe oder „Opfer“ der Arbeitswelt. Die KI ist nämlich nicht nur Risiko, sondern auch eine Chance.

