Podcast: Sind wir auf dem Weg in die KI-Zweiklassengesellschaft?

Bist du schon genervt vom Thema KI? Dann hab ich vermutlich ganz miese Nachrichten für dich: KI geht nicht mehr weg und wird die Gesellschaft noch einmal kräftiger auf links krempeln, als es etwa beim Siegeszug des Internets der Fall war. Also gewöhne dich lieber daran, dich auch unabhängig von unserem Podcast noch häufiger damit auseinandersetzen zu müssen.

Das Gute daran ist, je mehr wir uns darauf einlassen, desto besser können wir unsere Zukunft mitgestalten. Denn ja, wir haben Einfluss darauf, wie KI-Modelle mit uns interagieren, und wie sie den Menschen verstehen. Wenn wir jetzt noch Glück haben, dass die Politik die KI-Entwicklung nicht verpennt, könnten wir tatsächlich auf eine Utopie mit einer gerechteren Welt zulaufen.

Hier kannst du in die aktuelle Folge 157 der Casa Casi reinhören: So spaltet KI jetzt schon die Gesellschaft

Ist die Zweiklassengesellschaft nicht längst schon da?

Wenn wir uns nicht kümmern und zulassen, dass unsere Politik weiter schläft, während sich fragwürdige Akteure die mächtigste KI exklusiv sichern, steuern wir direkt in eine Dystopie. Dann drohen viele Formen von Zweiklassengesellschaften. Im schlimmsten Fall steht am Ende ein skrupelloser Diktator mit der stärksten KI der Welt auf der einen Seite – und der Rest der Welt auf der anderen, weil dieser Diktator alles daran setzen wird, seinen Vorsprung zu verteidigen.

Falls ihr tiefer einsteigen wollt: Ich habe dazu letztes Jahr für nextpit schon mal meine Einschätzung aufgeschrieben. Thema: Drohen uns KI-Zweiklassengesellschaften?

Diese Ungleichheit beginnt aber schon im Kleinen. Nutze ich nur eine kostenlose KI? Oder gönne ich mir die Version für 20 Euro (oder mehr) im Monat, die mir dann aber Zugang zu besseren Modellen verschafft? Und was ist mit der globalen Perspektive? Da hängen westliche Länder und technisch führende asiatische Staaten die Länder des Globalen Südens gnadenlos ab – einfach, weil es dort oft an stabilem Internet oder sogar an Strom fehlt.

All das haben Fabi und ich heute in der Tech-WG diskutiert. Jetzt interessiert uns eure Sicht: Wie denkt ihr generell über KI und darüber, dass sie gerade überall Thema ist? Und natürlich auch ganz konkret zu unserer These: Bilden sich Zweiklassengesellschaften rund um KI – oder gibt es sie längst?

Casa Casi 157 – Show Notes

Heute müssen Fabi und ich leider feststellen, dass KI jetzt schon für Ungleichheiten in der Gesellschaft sorgt. Aber wir blicken dennoch hoffnungsvoll in eine tolle KI-Zukunft, wie du in der Folge auch hören kannst.

Die wichtigen Links zur Folge: