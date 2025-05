Windows 11: Neuer KI-Agent soll dir das Leben erleichtern

Insbesondere wird ein neuer KI-Agent kontextbezogene Eingaben für Einstellungsanpassungen ermöglichen. Diese Funktion wird zusammen mit Verbesserungen bei Click to Do zunächst auf Copilot+ PCs mit Snapdragon-Prozessoren eingeführt, bevor Microsoft sie auf andere Modelle ausweitet.

Die Ankündigung erfolgte zeitgleich mit der Einführung der Surface Laptop 13-Zoll- und Surface Pro 12-Zoll-Geräte. Der Agent in den Einstellungen wird es den Nutzern ermöglichen, detaillierte oder verwandte Beschreibungen der Einstellungen, die sie anpassen möchten, einzugeben, anstatt endlos durch die Menüs zu navigieren und die genauen Schlüsselwörter der Funktionen oder Steuerelemente beim Zugriff darauf zu verwenden.

Suche nach Einstellungsanpassungen anhand von Beschreibungen

Laut dem Windows Blog können Benutzer beispielsweise Fragen und Anliegen in das Suchfeld für Einstellungen eingeben, als ob sie mit einer KI chatten würden. Microsoft nennt als Beispiele: „Mein Mauszeiger ist zu klein“ und „Meinen PC mit der Stimme steuern“. Sobald die Eingabe erfolgt ist, leitet der KI-Agent den Benutzer direkt zu dem entsprechenden Einstellungsabschnitt oder der entsprechenden Aktion weiter. Darüber hinaus wird der Agent, wenn er die Erlaubnis dazu erhält, automatisch die erforderlichen Einstellungen vornehmen.

Dies bietet den großen Vorteil, dass bei der Fehlersuche für eine bestimmte Windows-Einstellung oder -Funktion direkte Lösungen gefunden werden können. Noch wichtiger ist, dass Benutzer mit grundlegenden technischen Kenntnissen keine zusätzliche Zeit mit der Suche im Internet, dem Kopieren und der separaten Anwendung von Korrekturen verbringen müssen.

Microsoft hat erklärt, dass diese Funktion zuerst auf Snapdragon-betriebenen Copilot+ PCs erscheinen wird, während Intel- und AMD-betriebene Geräte sie „bald“ erhalten werden.

Click to Do erhält weitere KI-Funktionen

Verbesserungen gibt es auch bei Click to Do für Copilot durch neue KI-gestützte Aktionen. Die bemerkenswerteste ist eine neue Aktion zum Erstellen von Aufzählungslisten beim Markieren oder Auswählen von längerem Text mit Click to Do. Diese Option findest du unterhalb der Schaltfläche „Zusammenfassen“. Sie funktioniert mit den meisten Windows-Anwendungen und -Diensten, einschließlich Edge.

Darüber hinaus erhält Click to Do weitere Funktionen, wie das Initiieren von Chats und das Planen von Meetings in Microsoft Teams. Es unterstützt zudem Reading Coach und Immersive Reader Integrationen unterstützen.

Als Nächstes will Microsoft Click to Do um die neue Funktion „Ask Copilot“ erweitern. Mit dieser können Nutzer direkt zum Copilot-Chatbot springen, wobei der markierte Text automatisch als Anfrage kopiert wird. Folglich kannst du dann weitere Abfragen und Befehle ausführen, ähnlich wie bei einem normalen Chat mit der KI. Zudem kannst du Aktionen innerhalb von Microsoft 365 initiieren, wie z. B. die Erstellung von Inhalten. Mit dieser Vorgehensweise optimiert man der Arbeitsablauf, da das manuelle Kopieren und Einfügen von Text und Bildern in Copilot entfällt.

Microsoft führt außerdem weitere KI-Funktionen in Paint ein, darunter Relight und die gezielte Auswahl von Objekten für die Bearbeitung. Copilot+ PCs erhalten außerdem einen Sticker-Generator, der einfache Eingabeaufforderungen verwendet. In der Zwischenzeit erhält das Snipping Tool eine neue KI-gestützte Funktion „Perfekter Screenshot“, die ausgewählte Bilder automatisch beschneidet.

Microsoft fügte hinzu, dass zahlreiche Windows-Insider-Funktionen in den kommenden Monaten“ für die Öffentlichkeit verfügbar sein werden. Dazu gehören die Integration von Telefonbegleitern in das Startmenü, KI-Aktionen im Datei-Explorer und Copilot Vision.