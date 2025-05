Geschenk für Apple-Nutzer: Nützliches Feature bald auf älteren iPhones

Seit mehreren Wochen testet Apple unter anderem das Update auf iOS 18.5. Nun hat man den Testern die wohl finale Version bereitgestellt. Gleichzeitig erlaubt das Unternehmen auch einen Blick auf die offiziellen Release Notes, also die wichtigsten Änderungen in der neuen Software. Darin informiert der iPhone-Hersteller über eine willkommene Neuheit für die Besitzer älterer Modelle des Smartphones.

iOS 18.5: Satellitenkommunikation kommt für alte iPhones

Bereits Anfang des Jahres schaltete Apple für ausgewählte Mobilfunkanbieter die Satellitenfunktionen frei. Wichtig dabei: Diese unterscheiden sich von den Notruf-Features, mit denen du beispielsweise Rettungsdienste oder Pannenhilfe anfordern kannst. Letztere bietet Apple bereits seit längerer Zeit in Zusammenarbeit mit Globalstar an. Diese erfordern nach aktuellem Stand weiterhin ein iPhone 14 oder neuer, wie auch 9to5Mac explizit in der Mitteilung erwähnt.

Für die vom Mobilfunkanbieter bereitgestellten Satellitenfunktionen, die jetzt in iOS 18.5 erweitert werden, ist es notwendig, dass du einen unterstützten Provider nutzt. Ist das der Fall, kannst du auch ein iPhone 13 für die Kommunikation über einen Satelliten nutzen. Bislang ist die Auswahl dieser Provider noch sehr eingeschränkt.

In den USA bietet etwa T-Mobile in Kooperation mit SpaceX und Starlink einen derartigen Service. Dort befindet sich der Dienst bis Juli noch in der Testphase. Das Unternehmen erlaubt die Nutzung auch separat vom eigentlichen Mobilfunkdienst. Es spielt also keine Rolle wer dein regulärer Mobilfunkanbieter ist; hast du ein iPhone, kannst du den Satellitendienst buchen. Für Japan steht der Anbieter „au“ auf der Liste, während in Neuseeland „One NZ“ Satellitenfunktionen anbietet. In Europa gibt es derzeit laut Apples Liste keinen Provider.

Wie bereits oben erwähnt ist bislang ein iPhone 14 oder neuer notwendig, um diese neuen Satellitenfunktionen nutzen zu können. Nach der Installation von iOS 18.5 kommen auch Besitzer des iPhone 13 in diesen Genuss. Es spielt dabei keine Rolle, um welches Modell es sich handelt. Es werden alle vier Varianten des Smartphones unterstützt.

Das bieten die neuartigen Satellitenfunktionen

Der Satellitendienst ist vor allem dann sinnvoll, wenn du dich für längere Zeit außerhalb von regulären Mobilfunknetzen befindest. Wenn du mit dem Satelliten verbunden bist erscheint im Display des Smartphones anstelle von „5G“ oder „LTE“ ein „SAT“-Schriftzug.

Einmal verbunden kannst du Textnachrichten verschicken und auch deinen Standort mit Freunden teilen. Das Versenden von Bildern oder Videos hängt vom Anbieter ab. Während der Testphase von T-Mobile USA ist das beispielsweise aktuell nicht möglich. Du kannst aber im Notfall eine Textnachricht an 911 schicken.

iOS 18.5 wird voraussichtlich in den kommenden Tagen zum Download bereitstehen. Neben den neuen Satelliten-Features beinhaltet es auch neue Hintergrundbilder für iPhone und iPad sowie Verbesserungen für die Bildschirmzeit. Es dürften auch wieder eine Reihe von Sicherheitslücken geschlossen werden. Eine zeitnahe Installation ist also ratsam.