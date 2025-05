Apple iPhone: Neuer Zeitplan für zukünftige Smartphones

Apple-Fans kennen den Rhythmus, mit dem der iPhone-Hersteller arbeitet. Im September erscheinen die Flaggschiffe der neuen Smartphones, begleitet von den Apple-Watch-Neuvorstellungen. Bei der Handypräsentation soll es nun aber Veränderungen geben. Dies schreibt zumindest The Information in einem aktuellen Bericht. Der neue Zeitplan soll im kommenden Jahr beginnen. An der Vorstellung in diesem September ändert sich also offenbar noch nichts.

Handy-Präsentation ab 2026: Auf das iPhone 18 musst du länger warten

Grund für die geplanten Änderungen ist laut Wayne Ma von The Information die Vorstellung des ersten faltbaren iPhones. Dies soll ein externes Display von unter 5,7 Zoll bieten, während der Bildschirm nach dem Aufklappen im Inneren knapp unter 8 Zoll groß sein soll. Das neue Foldable soll zeitgleich mit dem iPhone 18 Pro, 18 Pro Max und dem flachen 18 „Air“ erscheinen.

Wenn du ein Basismodell kaufen willst, das iPhone 18, musst du dich allerdings ab dem kommenden Jahr etwas länger gedulden. Laut dem neuen Bericht, soll diese Variante erst im Frühjahr 2027 erscheinen. Auch der Nachfolger des jüngst vorgestellten 16e soll erst Anfang 2027 erscheinen. Apple folgt damit unter anderem dem Beispiel von Samsung. Die Südkoreaner verteilen die Präsentation neuer Smartphones breiter über das gesamte Jahr.

Durch diese Verteilung soll es für Apples Lieferantenkette einfacher werden, die verschiedenen Modelle zu produzieren. Bislang ist es so, dass im Sommer eine große Produktionswelle für die Septembervorstellung und den Verkauf im Herbst und Winter beginnt. Im Januar reduziert sich die Zahl der benötigten Arbeiter und Maschinen. Für Apples Partner der iPhone-Fertigung stellt dies eine Herausforderung dar, die man so lösen könnte. Gleichzeitig sei es möglich, dass man durch die zeitliche Verschiebung des Basis-iPhones die Verkäufe ankurbeln kann.

Veränderungen bei kommenden Apple-Smartphones

Der Bericht von The Information hat aber noch einige weitere Details zu kommenden Apple-Handys. So fehlt beispielsweise die Nennung eines iPhone 17e. Stattdessen bezeichnet man den Nachfolger als 18e. Ein neues Modell des günstigsten Apple-Smartphones erscheint damit also nicht im jährlichen Rhythmus.

Zum ultraflachen iPhone 17, das aktuell als „Air“ betitelt wird, schreibt The Information, dass die Akkulaufzeit nicht mit aktuellen Apple-Smartphones vergleichbar ist. Der Anteil der Nutzer, die das dünne Smartphone einen Tag lang ohne zusätzliches Aufladen nutzen können, liegt zwischen 60 und 70 Prozent. Bei den anderen Modellen liegt dieser Wert zwischen 80 und 90 Prozent, sagte eine der Quellen von The Information.

Um diese Problematik zu lösen, arbeitet das Unternehmen aus Kalifornien an einer Hülle, die auch einen Akku beinhaltet. Ein derartiges Case gab es zuletzt für das iPhone 11. Es wurde abgelöst vom mittlerweile ebenfalls eingestellten MagSafe Battery Pack.

Jubiläums-iPhone mit Besonderheit

Zum iPhone 18 Pro und Pro Max schreibt The Information, dass diese Modelle auf die aktuell bekannte pillenförmige Dynamic Island im Display verzichten. Stattdessen soll die Technik für Face ID unter dem Bildschirm zu finden sein. Es bleibt lediglich eine kleine Öffnung für die Selfie-Kamera oben links im Display. Ob die Software-Features rund um die Dynamic Island ebenfalls verschwinden, geht aus dem Bericht nicht hervor. Das 18 Pro und Pro Max sollen im Herbst 2026 erscheinen.

Zum 20-jährigen Jubiläum im Jahr 2027 plant Apple angeblich den vollständigen Wegfall dieser sichtbaren Kamera. Das Display von mindestens einem Modell soll dann nicht länger über Punchholes oder pillenförmige Aussparungen verfügen. Selfie-Kamera und Face ID verschwinden damit angeblich vollständig unsichtbar unter dem Bildschirm. Hierbei handelt es sich vermutlich um die neuen Pro-Modelle des iPhone 19, die im September 2027 erscheinen sollen.