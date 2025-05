Mobilfunk-Anbieter im Umbruch: Lebara schmeißt 9 Tarife raus – riesiger 125-GB-Kracher jetzt neu dabei

Der 1. FC Nürnberg spielt aktuell in der zweiten Liga und wahrt sich sogar noch die Chance auf den Aufstieg in die Bundesliga. Was hat der Club also nun mit Lebara gemein? Ganz einfach. Der Provider ist eine neue Kooperation mit dem Traditionsverein eingegangen und zur Feier kannst du dir jetzt einen Jubiläumstarif schnappen. Doch auch das restliche Angebot von Lebara erlebt derzeit einen regelrechten Umbruch. Schauen wir uns also zuerst einmal an, welche Handyverträge gehen, welche kommen und vor allem, wie viel du zahlst.

Lebara-Tarife: Neue Mobilfunktarife zum günstigen Preis

Das Wichtigste vorweg: Die Grundstruktur der Tarife ändert sich nicht. Das heißt, du kannst auf die bisherigen Vorteile von Lebara setzen. Du hast weiterhin Zugriff auf das 5G-Netz der Telefónica, surfst mit maximal 50 MBit/s und kannst dank Allnet- und SMS-Flat in alle deutschen Netze kommunizieren. Auch der Wechselbonus über 10 Euro bleibt bestehen.

Der größte Unterschied zu anderen Providern liegt allerdings in den verfügbaren Auslandsminuten. Die Tarife richten sich – nicht ausschließlich – an Personen, die regelmäßig Auslandsgespräche über EU-Roaming hinaus führen. Diese ändern sich, genauso wie das verfügbare Datenvolumen. Nachfolgend verraten wir dir allerdings erst einmal, welche Angebote verschwinden:

Hello 5

Hello 10

Hello 10 Flex

Hello 50

Hello 50 Flex

Hello 70

Hello 70 Flex

Hello 100

Hello 100 Flex

Nutzt du bereits einen Tarif von Lebara, kann es zudem zu Änderungen beim Preis oder dem enthaltenen Datenvolumen kommen. Insgesamt kommen allerdings „nur“ fünf neue Produkte in das Angebot von Lebara, die Zahlen in den Tarifnamen stehen gemeinhin für das enthaltene Datenvolumen. Diese sehen wie folgt aus:

Tarife wie der Hello 15 oder der Hello 2 sowie der Hello 200 Flex bleiben demnach bestehen.

Weniger zahlen, mehr erhalten? Anschlusskosten werden reduziert

Der Anbieter reduziert bei einer Vielzahl der Produkte die Anschlusskosten. Entscheidest du dich für ein laufzeitgebundenes Modell, zahlst du nur noch 1 Euro, während die Flex-Varianten nur noch 10 Euro kosten. Ausnahmen sind der HELLO! 2, der weiterhin 15 Euro kostet und der neue Hello! 1 Flex bei dem die Anschlussgebühr ebenfalls 15 Euro beträgt. Das ist die aktuelle Übersicht aller Lebara-Tarife:

Wichtig ist, dass du bei einigen Varianten nach Ablauf der Mindestlaufzeit von 24 Monaten eine geringe Kostenerhöhung erwarten musst. Die Zahl des Tarifnamens zeigt außerdem an, wie viel Datenvolumen dir monatlich zur Verfügung steht. In unserer Liste fehlt allerdings das aktuelle Highlight. Diesen stellen wir dir jetzt genauer vor.

1. FC Nürnberg x Lebara: Jubiläumstarif zum Sonderpreis

Seit März 2025 ist Lebara nun offizieller Partner vom „Club“. Seit dem 4. Mai 1900 gibt es den Verein und aus diesem Grund bietet dir der Provider jetzt einen Tarif mit 125 GB Inklusiv-Volumen an. Auch hier zahlst du nur 1 Euro für die Aktivierung, während die monatlichen Kosten sich auf 19 Euro belaufen. Dir stehen zudem 500 Auslandsminuten zur Verfügung. Damit bietet dir der „HELLO! 125“ das größte Datenvolumen aller laufzeitgebundenen Lebara-Tarife. Und nein, man muss den „Club“ dafür nicht besonders ins Herz schließen oder gar Mitglied bei dem Fußballverein werden.