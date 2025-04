Starke Konkurrenz für Samsung: Zwei Smartphones mischen den Markt auf

Das Motorola Edge 60 und Edge 60 Pro sind beinahe baugleich und unterscheiden sich nur im verbauten Prozessor voneinander. Mit rund 180 Gramm sind die Smartphones trotz eines großen Akkus und 6,7-Zoll-Display angenehm leicht. Wie bereits in den vergangenen Jahren setzt Motorola die Kooperation mit den Farb-Spezialisten von Pantone fort und bietet beide Smartphones in drei Pantone-Farben an. Beide Smartphones sind nach dem IP68-Standard gegen Staub und Wasser geschützt, können also auch untergetaucht werden.

Scharfes Display – unerwartete Kameras

Beide Motorola-Smartphones stattet der Hersteller mit einem 6,7 Zoll großen OLED-Display aus, dass eine dynamische Bildwiederholrate von 120 Hertz aufweist. Damit können die beiden Handys die Frequenz selbst regulieren, um flüssiges Scrollen zu ermöglichen, aber etwa beim Lesen keiner Energie zu verschwenden. Die Auflösung ist mit 2712 mal 1220 Pixeln etwas höher als das übliche Full-HD.

Das neue Motorola Edge 60 in Shamrock-Grün

Ungewöhnlich ist die Wahl der Kameras. Denn obwohl das Motorola Edge 60 nur 429 Euro kosten soll, verbaut der Hersteller eine echte Tele-Kamera mit dreifachem Zoom. Diese bietet eine Auflösung von 10 Megapixeln und ist mit optischer Bildstabilisierung ausgestattet. Dazu kommt eine 50-Megapixel-Hauptkamera von Sony sowie eine Ultraweitwinkel-Kamera, ebenfalls mit 50 Megapixeln Auflösung.

Unflexibler Speicher – Viel Akku

Beim Prozessor hat sich Motorola für MediaTek entschieden. Im normalen Edge 60 steckt der Dimensity 7300 – ein solider Mittelklasse-Chip der auch etwa im Redmi Note 14 Pro von Xiaomi zum Einsatz kommt. Das teurere Motorola Edge 60 Pro setzt auf einen Dimensity 8350, der in diesem Smartphone sein Debüt auf dem deutschen Markt feiert und rund 60 Prozent mehr Leistung bietet. Der Speicher der beiden Smartphones ist mit 256 GB in der Basis-Version zwar großzügig bemessen, jedoch nicht erweiterbar. Weder beim Kauf noch nachträglich per microSD-Karte. Wer also mehr Platz benötigt, muss sich zwangsläufig nach einem anderen Smartphone umschauen.

Motorola Edge 60 in allen Farben

Der Akku des Motorola Edge 60 misst 5.200 mAh. Das ist bereits größer als die üblichen 5.000 mAh in einem Smartphone dieser Größe. Das Edge 60 Pro setzt nochmal einen drauf und bietet dank neuer Akku-Technologie gar einen 6.000 mAh großen Energiespeicher. Und das, ohne auch nur einen Millimeter dicker zu werden. Das normale Modell kann mit bis zu 67 Watt schnell geladen werden. Die Pro-Version bietet sogar 90 Watt und unterstützt zusätzlich kabelloses Laden.

Motorola Edge 60: Preise und Verfügbarkeit

Beide Smartphones werden mit Android 15 ausgeliefert. Motorola verspricht 3 Jahre Android-Updates sowie 4 Jahre Sicherheitspatches. Das „normale“ Motorola Edge 60 kostet 429 Euro und platziert sich damit in direkter Konkurrenz zu beliebten Mittelklasse-Smartphones wie dem Samsung Galaxy A56 und Nothing Phone 3a Pro.

Das Motorola Edge 60 Pro ordnet sich mit einem Preis von 599 Euro in der gehobenen Mittelklasse ein und bietet mit kabellosen Laden und einer echten Telefoto-Kamera Funktionen, die sonst häufig nur in Flaggschiff-Modellen zu finden sind.