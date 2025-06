Apple-Event: Diese Neuheiten verstecken sich im Kleingedruckten

Anfang Juni präsentierte Apple erstmals die kommenden Software-Updates für iPhone, iPad, Mac, Apple Watch, Vision Pro und Apple TV. Die neuen Betriebssysteme, zu denen unter anderem iOS 26 und macOS Tahoe 26 gehören, können seitdem von Entwicklern ausprobiert werden. Dies gab Nutzern außerhalb des Unternehmens erstmals die Chance, einen Blick auf die Software zu werfen. Im Rahmen von Apples WWDC (Worldwide Developers Conference) nannte der iPhone-Hersteller aber auch selbst eine Reihe weiterer Details, die es nicht in die große Keynote zu Beginn der Konferenz geschafft haben. Hier sind einige nützliche Details, die du zu den kommenden Updates kennen solltest.

iOS 26: Neues Design und neue Einstellungen

Die hier genannten Informationen basieren unter anderem auf den Daten, die aus der ersten Vorschauversion von iOS 26 und Co. hervorgehen. Sie könnten sich also im Laufe der kommenden Monate bis zur Vorstellung der finalen Versionen noch ändern. Die Software wird weiterhin aktiv weiterentwickelt. Nicht zuletzt an der neuen Designsprache, die Apple „Liquid Glass“ nennt, werden wohl noch diverse Veränderungen vorgenommen.

Eine der meistgenutzten Apps von iPhone-Nutzern ist Safari, der Browser für das Internet. In iOS 26 hat Apple mit dem neuen Design erneut eine drastische Veränderung an der Optik vorgenommen. Nun siehst du standardmäßig nur noch eine kleine Adressleiste am unteren Bildschirmrand. Apple stellt dir in den Einstellungen aber drei Möglichkeiten zur Auswahl, mit denen du unter anderem den altbekannten Zugriff auf die wichtigsten Funktionen zurückbekommen kannst.

Apple gibt dir drei Optionen für die Adressleiste für Safari in iOS 26

Eine weitere Änderung könnte dir erst nach längerer Nutzung von iOS 26 auffallen. So hat Apple an der Gestensteuerung gearbeitet. Schon seit einiger Zeit kannst du durch einen Wisch, der am linken Displayrand beginnt, zum Beispiel im Browser in der Historie nach hinten springen. Ähnliches funktioniert auch bei der Navigation innerhalb von Apps.

Wie MacRumors schreibt, musst du nun nicht länger am Displayrand mit der Geste beginnen. Du kannst die Geste in iOS 26 an jedem Punkt auf dem Display beginnen – sofern dein Finger nicht auf einem Steuerelement liegt. Das macht die Navigation vor allem mit größeren iPhone-Displays einfacher. Die neue Geste wird derzeit noch nicht von allen Apps unterstützt.

Runderneuerte Batterie-Übersicht

Ein Blick in die Einstellungen von iOS 26 zeigt eine überarbeitete Ansicht der Batterieoptionen. Ganz oben siehst du nun den aktuellen Zustand des Akkus und wann er zuletzt geladen wurde. Wird dein iPhone aktiv geladen, zeigt dir diese Übersicht auch an, wie lange es noch dauert, bis der Akku wieder voll ist. Diese Details kannst du ab sofort auch auf dem Sperrbildschirm ablesen.

Teil der neuen Übersicht in den Einstellungen ist des Weiteren ein Hinweis, der dir zeigt, wie sehr du dein iPhone am laufenden Tag im Vergleich zu durchschnittlichen Tagen benutzt. Dies spiegelt sich im Akkuverbrauch wider. Die Auflistung ist auch nach Apps aufgeteilt.

iOS 26 gibt dir darüber hinaus die Möglichkeit, eine adaptive Leistung für den Akku zu aktivieren. Wenn das iPhone eine höhere Nutzung bemerkt, kann es kleine Änderungen an der Performance machen, um die Laufzeit zu verlängern. Dazu gehört laut Apple beispielsweise eine leichte Reduzierung der Displayhelligkeit. Des Weiteren können einige Aktivitäten etwas länger dauern. Genauere Details dazu sind derzeit noch nicht bekannt. All das könnten vor allem Vorbereitungen auf ein extrem dünnes iPhone 17 Air sein, das im kommenden Herbst mit einem geschrumpften Akku erwartet wird.

Eine weitere Neuheit findet sich im Wecker von iOS 26. War die Snooze-Funktion bislang traditionell auf 9 Minuten festgelegt, kannst du diese Zeit bis zum nächsten Alarm nun selbst definieren.

iOS 26 hilft dir bei der Reise

Apple hat aber auch an den Features für Reisende gearbeitet. So kündigte das Unternehmen in der WWDC-Keynote bereits an, dass die Bordkarten in iOS 26 überarbeitet werden. In einer Pressemitteilung nennt man nun aber auch, welche Fluggesellschaften von Beginn an mitmachen. Für deutsche Passagiere ist es erfreulich, dass etwa die Lufthansa Group direkt mit an Bord ist. Zusätzlich sind Air Canada, American Airlines, Delta Air Lines, JetBlue, Jetstar, Qantas, Southwest Airlines, United Airlines und Virgin Australia mit dabei.

Neben neuer Bordkarten zeigt dir iOS 26 auch den Flugstatus an

Die neuen Bordkarten in iOS 26 erlauben dir unter anderem ein erleichtertes Teilen des Flugstatus. Dieser wird dir dann als Live-Aktivität auf dem Sperrbildschirm angezeigt. Eine direkte Integration mit Apple Maps erleichtert dir außerdem die Navigation innerhalb des Flughafens. Das System nutzt dazu etwa die hinterlegten Gate-Informationen für deinen Flug.

Ebenfalls hilfreich für eine Reise sind Wetterinformationen. Wie Macworld berichtet, arbeitet Apple offenbar daran, dir diese auch dann anzubieten, wenn du mit deinem iPhone abseits von WLAN oder Mobilfunk unterwegs bist. Dazu will man die seit dem iPhone 14 ins Smartphone integrierte Satellitenverbindung nutzen. Diese erlaubt schon heute in einigen Regionen beispielsweise einen Notruf oder die Übermittlung von Textnachrichten.

Noch vor der Abreise sollen dir iOS 26 und watchOS 26 eine Vorhersage von Unwetterwarnungen für zukünftige Reiseziele geben können. Wie MacRumors schreibt, musst du Apples eigener Wetter-App dazu unter anderem dauerhaften Zugriff auf deinen Standort geben. Diese Funktion dürfte nicht nur für Reisende, sondern auch für Pendler interessant sein.

Neue AirPods- und Audio-Features in iOS 26

Apple hat mit iOS 26 eine Reihe neuer Funktionen für die AirPods vorgestellt. So kannst du nun das automatische Umschalten der Audioausgabe deaktivieren. Wenn du dich also zum Beispiel mit Kopfhörern im Ohr ins Auto setzt, kannst du damit nun festlegen, ob die Audiowiedergabe automatisch an das Radio übergeben werden soll oder nicht. Diese Option findest du in den AirPlay-Einstellungen von iOS.

Mit Hilfe der AirPods kannst du nun außerdem die Aufnahme von Fotos oder Videos steuern. Du kannst die Apple-Kopfhörer also als Fernauslöser nutzen.

Wenn du die AirPods beim Schlafen trägst, kann iOS 26 nun erkennen, wenn du eingeschlafen bist. Das iPhone stoppt dann automatisch die Wiedergabe von Musik, Podcasts oder Audiobüchern.

Apple hat aber auch die Rufe nach einem besseren Update-Mechanismus erhört. Laut MacRumors findest du in den Einstellungen der Kopfhörer nun eine entsprechende Option, sofern ein Update vorliegt.

macOS 26 auf einem MacBook

macOS Tahoe 26: Intel-Macs auf dem Abstellgleis

Die großen Neuheiten für Mac-Nutzer abseits der WWDC-Keynote treffen vor allem Nutzer von Intel-Macs und -Apps. So kündigte der iPhone-Hersteller im Rahmen der „Platforms State of the Union“-Präsentation an, dass macOS Tahoe 26 das letzte große Update für alle Macs mit Intel-Chip sein wird. In Zukunft werden also nur noch Laptops oder Desktops mit Apples eigenen M-Chips unterstützt. Sicherheitsupdates für die alten Intel-Modelle wird es aber noch drei weitere Jahre geben.

Des Weiteren naht auch das Aus für die Rosetta-Umgebung. Diese ermöglicht dir die Nutzung von Software auf Apple Silicon, die nur für Intel-Macs vorliegt. Wie das Unternehmen ankündigt, wird es nur noch Teil von macOS Tahoe 26 und macOS 27 sein.

Wenn du außerdem noch Time-Machine-Backups auf einen AirPort beziehungsweise Time Capsule machst, solltest du ebenfalls bald nach einer Alternative suchen. 9to5Mac berichtet, dass das nächste große Update nach macOS Tahoe 26 die Unterstützung für diese Geräte einstellt.

tvOS 26: Liquid Glass und Karaoke nur mit aktueller Hardware

Im Kleingedruckten der Pressemitteilung zu tvOS 26 finden sich Hinweise auf die Voraussetzungen für das neue Liquid Glass auf dem Apple TV. Willst du die neue Optik sehen, musst du einen Apple TV 4K der 2. Generation und neuer dein Eigen nennen.

Liquid Glass auf einem Apple TV

Zu den weiteren neuen Features von tvOS 26 und iOS 26 gehört die Möglichkeit, dein iPhone als Karaoke-Mikrofon zu nutzen. Dein Apple TV muss dann aber noch neuer sein: Laut dem Unternehmen wird das erst ab der 3. Generation der 4K-Set-Top-Box unterstützt.

Die finalen Versionen von iOS 26, iPadOS 26, macOS Tahoe 26, visionOS 26, watchOS 26 und tvOS 26 werden laut Apple im kommenden Herbst erscheinen. Basierend auf den Vorjahren dürfte es wieder im September so weit sein.