macOS Tahoe 26: Apple zeigt mehr als nur ein neues Design

Apple hat das Design aller seiner Betriebssysteme aktualisiert. Egal ob iOS 26, iPadOS 26, watchOS 26, visionOS 26 oder eben auch macOS Tahoe 26: Die Gemeinsamkeiten zeigen sich auf den ersten Blick. Diese neue „gläserne“ Oberfläche, die laut Apple aus „Liquid Glass“ gefertigt ist, zeigt sich auch beim Mac. Das neue Design bringt aber auch Features mit, die speziell auf MacBook und Co. zu finden sind. Eine Übersicht der Design-Neuheiten findest du in unserem Artikel zu iOS 26:

macOS Tahoe 26: Neuer Look und neue Features

Wie bei iOS 26 zeigt sich macOS Tahoe 26 in einer transparenteren Optik. Dazu gehören unter anderem das Dock und Widgets. Auf dem Sperrbildschirm sind ein durchsichtiges Datum und eine Uhrzeit zu sehen. Der Hintergrund der Menüleiste ist vollständig verschwunden.

Apple gibt dir beim Design der Icons aber eine Auswahl. Neben dem altbekannten Light und Dark Mode kannst du den „eleganten neuen transparenten Look“ wählen. Des Weiteren kannst du Farben von Ordnern ändern und diesen auf Wunsch auch ein Emoji verpassen. Damit kannst du deine Dokumente schneller finden.

Das neue Kontrollzentrum von macOS 26

Was neue Features betrifft, geht es leider weiter mit einer Zweiklassengesellschaft. In der globalen Pressemitteilung zu macOS 26 spricht Apple etwa von neuen „Continuity-Erlebnissen“. Hier fehlt einiges in der deutschen Version. Was im vergangenen Jahr das unter anderem in Deutschland fehlende iPhone Mirroring war, sind in diesem Jahr die Live-Aktivitäten. Das Feature leitet aktuelle Live-Informationen von einem iPhone in der Nähe auf deinen Mac weiter, solange du nicht in der EU bist.

Neu auf allen Macs mit macOS 26 ist hingegen die neue Telefon-App vom iPhone. Diese beinhaltet alle bekannten Features: Anrufliste, Favoriten und Voicemails. Die in diesem Jahr neu hinzugekommenen Features wie Anruffilter und Hold Assist sind aber ebenfalls vorhanden. Der Anruffilter nimmt Anrufe von unbekannten Nummern an und bittet um weitere Details des Anrufers. Danach kannst du entscheiden, ob du ihn annehmen willst oder nicht. Hold Assist hilft dir bei langen Warteschlangen, indem es für dich wartet, bis ein Live-Agent verfügbar ist. Voraussetzung ist auch hier, dass dein iPhone in der Nähe ist, um Mobilfunkanrufe weiterzuleiten.

Die Telefon-App gibt es nun auch auf dem Mac

Eine der größten Neuheiten in macOS Tahoe 26 betrifft die integrierte Suchfunktion Spotlight. Neben einer neuen Optik kannst du nun direkt aus der Oberfläche tiefergehende Aktionen ausführen. Während der Suche kannst du außerdem filtern wonach du genau suchst. Dazu gehören zum Beispiel Dateien, Ordner, Events, Apps oder Nachrichten. Darüber hinaus kannst du auch den Verlauf der Zwischenablage durchsuchen.

Dank der neuen Aktionen kannst du direkt aus dem Eingabefeld von Spotlight E-Mails versenden, Notizen anlegen oder einen Podcast starten. Die eigentliche App, in der du gerade arbeitest, musst du dafür nicht verlassen. Du kannst dich also weiterhin auf deine Arbeit konzentrieren. Apps von Drittanbietern können sich in dieses System ebenfalls integrieren. Mit sogenannten Quick Keys bekommst du noch einfacheren Zugriff auf diese Aktionen, indem du ihnen kurze Zeichenfolgen zuweist.

Spotlight in macOS Tahoe gibt dir direkten Zugriff auf präzise Aktionen

Neues in Apple Intelligence auf dem Mac

Apple hat sich in diesem Jahr, wenn es um Apple Intelligence geht, ein wenig zurückgehalten. Es gibt aber dennoch einige Erweiterungen, die auch in macOS 26 verfügbar sind. Dazu gehört etwa die Live-Übersetzung in der Nachrichten-App, FaceTime und der Telefon-App. Apple nutzt hierfür Modelle, die vollständig auf dem Gerät laufen. Deine Unterhaltungen bleiben also privat.

Wenn du Apples Kurzbefehle-App nutzt, kannst du hier in macOS 26 ebenfalls auf dieses lokale Modell zugreifen. Auf Wunsch steht dir für die Verarbeitung von Informationen aber auch Private Cloud Compute zur Verfügung. Damit kannst du Antworten generieren, die du innerhalb eines Shortcuts weiterverwenden kannst. Apple nennt als Beispiel einen Kurzbefehl für Studierende, der „Apple Intelligence Modelle nutzt, um die Audiotranskription einer Vorlesung mit ihren Notizen zu vergleichen“ und dann wichtige Details, die möglicherweise fehlen, hinzufügt.

Neue Apps für macOS 26

Apple hat dem Update für den Mac aber auch einige neue Apps spendiert. Dazu gehört etwa die Games-App, die ebenfalls Teil von iOS 26 ist. Damit hast du auch in macOS 26 direkten Zugriff auf deine Lieblingsspiele. Ein neues Game Overlay gibt dir innerhalb eines Spiels außerdem Zugriff auf Systemeinstellungen und Kontakte.

Die Journal-App schafft in diesem Jahr ebenfalls den Sprung vom iPhone nach macOS 26. Damit kannst du wie seit einem Jahr auf dem Smartphone in Zukunft auch auf dem Mac alltägliche Momente und besondere Ereignisse festhalten.

Die finale Version von macOS Tahoe 26 wird laut Apple im kommenden Herbst erscheinen. Eine Entwickler-Beta kann ab sofort installiert werden. Das öffentliche Beta-Programm beginnt im Juli.