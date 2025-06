Beliebteste Handys: Diese 10 Modelle verkaufen sich am besten

Das Smartphone ist für die meisten von uns zum wichtigsten Technikprodukt im Alltag geworden. Im Durchschnitt kaufen wir uns alle zwei bis drei Jahre ein neues Modell. So werden jedes Jahr über 20 Millionen Smartphones verkauft – allein in Deutschland. Manche Modelle verkaufen sich dabei besser als andere. Wir zeigen dir, welche Modelle aktuell echte Kassenschlager sind.

Das sind die beliebtesten Handys

Die Forscher von Counterpoint Research untersuchen regelmäßig die Smartphone-Verkäufe weltweit und in Europa. Dabei ist es spannend zu sehen, welche Modelle sich am besten verkaufen und welche Trends sich daraus erkennen lassen. Wir werfen einen Blick auf die aktuellsten Verkaufszahlen von März 2025 für Europa.

Hier einmal die Top 10 der beliebtesten Handys auf einen Blick:

Teure Smartphones führen die Liste an

Während teure Pro- und Ultra-Modelle vor ein paar Jahren noch Randerscheinungen waren, führen sie mittlerweile die Liste an. Und obwohl Apples-Smartphones schon über ein halbes Jahr auf dem Markt sind, verkaufen sie sich auch jetzt noch am häufigsten. Auf Platz 1 findet sich das iPhone 16 Pro Max, gefolgt von dem kleineren iPhone 16 Pro auf Platz 2 und dem regulären iPhone 16 auf Platz 3. Apples Top-Smartphones verkaufen sich also deutlich besser als die regulären Modelle. Bei diesen schafft es das größere Modell nicht einmal in die Top 10 der beliebtesten Smartphones. Das dürfte auch der Grund dafür sein, dass es dieses Modell beim iPhone 17 nicht mehr geben soll. Stattdessen wird Apple wohl ein extra-dünnes Gerät, vergleichbar mit dem Galaxy S25 Edge von Samsung, anbieten.

Auch bei Samsung ist das Galaxy S25 Ultra, also das teuerste und am besten ausgestattete Handy das meistverkaufte des Herstellers. Dicht gefolgt vom regulären Modell, während die größere Variante des regulären Modells nicht in der Liste auftaucht. Vielleicht wäre also auch Samsung gut beraten, das Ultra in einer kleineren Variante anzubieten.

Kleine Handys weiterhin beliebt

Die meisten Smartphones heutzutage sind ziemlich groß und mit Displays von 6,7 Zoll oder mehr ausgestattet. Kleinere Modelle sind selten – aber scheinbar weiterhin sehr beliebt. So gehören 6 von 10 aufgelisteten Modellen der beliebtesten Handys zu den kompaktesten auf dem Markt mit maximal 6,3 Zoll großen Displays.

Das ist jedoch ein europäisches Phänomen. Weltweit betrachtet kommen größere Displays besser an. Dennoch gäbe es insbesondere im Preisbereich unter 500 Euro wohl durchaus Potenzial für kleinere Smartphones. Hier ist das Pixel 9a von Google aktuell das einzige kompakte Modell.

Nur Apple & Samsung: Wo ist der Rest?

In Deutschland sind Apple und Samsung mit jeweils über 30 Prozent Marktanteil mit Abstand am erfolgreichsten. Andere Hersteller wie Xiaomi, Google und Motorola verkaufen ebenfalls viele Smartphones, kommen jedoch nicht über 10 Prozent Marktanteil. Dazu kommt, dass chinesische Hersteller wie Xiaomi einfach deutlich mehr Modelle anbieten und es einem einzigen Modell so schwerer machen, in der Statistik der beliebtesten Handys aufzutauchen.