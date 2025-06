iOS 26: Diese iPhone-Modelle lässt Apple auf der Strecke

Mit Spannung erwarteten Apple-Fans die Vorstellung der Software-Updates für iPhone, iPad, Mac und Apple Watch. Die neuen Betriebssysteme bedeuten aber auch regelmäßig, dass unter anderem alte Smartphone-Modelle auf der Strecke bleiben. So sieht es auch in diesem Jahr mit iOS 26, iPadOS 26, macOS 26 Tahoe und watchOS 26 aus. Das Unternehmen aus Kalifornien hat nun offiziell mitgeteilt, welche Hardware mit der neuen Software kompatibel sein wird.

Das Update auf iOS 26 wird wie seit Jahren üblich im kommenden Herbst erwartet. Mitte September dürfte es wieder einmal so weit sein. Voraussetzung für eine Installation ist jedoch ein passendes iPhone-Modell. In diesem Jahr müssen Besitzer eines iPhone XR, XS und XS Max auf das Update verzichten. Hier zieht Apple also mit iOS 18 den Schlussstrich.

Gleichzeitig bedeutet dies, dass alle Apple-Smartphones ab dem iPhone 11 beziehungsweise iPhone SE 2 oder neuer das Update erhalten werden. Das garantiert jedoch nicht, dass auch alle Modelle alle neuen Features von iOS 26 unterstützen werden. So ist Apple Intelligence zum Beispiel nur auf dem iPhone 15 Pro oder neuer verfügbar.

Aber auch wenn iOS 26 erscheint, wirst du für dein iPhone XR, XS oder XS Max noch für längere Zeit weiterhin Updates als Teil von iOS 18 erhalten. Bei Apple hat es Tradition, dass man auch für die älteren Betriebssysteme beispielsweise noch über viele Jahre hinweg Sicherheitsupdates veröffentlicht. So erscheinen weiterhin Updates für iOS 15 für das iPhone 6s aus dem Jahr 2015.

Neben dem Update fürs iPhone in Form von iOS 26 hat Apple aber auch neue Software für iPad, Mac und die Watch vorgestellt. Hier sieht die Liste der kompatiblen Hardware wie folgt aus. Diese iPads erhalten das Update auf iPadOS 26:

iPad Pro (M4)

12,9″ iPad Pro (3. Gene­ra­tion und neuer)

11″ iPad Pro (1. Gene­ra­tion und neuer)

iPad Air (3. Gene­ra­tion und neuer)

iPad Air (M2 und M3)

iPad (A16)

iPad (8. Gene­ra­tion und neuer)

iPad mini (A17 Pro)

iPad mini (5. Gene­ra­tion und neuer)

Diese Macs sind mit macOS 26 Tahoe kompatibel:

MacBook Air mit Apple Silicon, 2020 und neuer

MacBook Pro mit Apple Silicon, 2020 und neuer

16″ MacBook Pro, 2019

13″ MacBook Pro, 2020 (mit vier Thunderbolt 3 Anschlüssen)

iMac 2020 und neuer

Mac mini 2020 und neuer

Mac Studio 2022 und neuer

Mac Pro 2019 und neuer

Wenn du Besitzer einer der folgenden Apple-Watch-Modelle bist, wirst du im kommenden Herbst deine Smartwatch auf watchOS 26 updaten können. Voraussetzung ist aber ein iPhone, auf dem iOS 26 läuft.

Apple Watch SE (2. Generation)

Apple Watch Series 6 bis 10

Apple Watch Ultra und Ultra 2

Die Updates werden voraussichtlich im kommenden September erscheinen.