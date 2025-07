Von Air bis Pro Max: Das steckt in Apples iPhone 17

Apples Smartphone-Uhr tickt auch in diesem Jahr allem Anschein nach mit der bekannten Präzision. Wie schon seit vielen Jahren üblich wird es wohl erneut in diesem September so weit sein. Es bleibt des Weiteren bei vier neuen Smartphones, deren Namen diesmal mit iPhone 17 beginnen. Einige Beobachter halten es aber auch für denkbar, dass Apple auf iPhone 26 wechselt. Einen ähnlichen Sprung hat das Unternehmen für iOS, das Betriebssystem des Smartphones, bereits angekündigt. Auf iOS 18 folgt in diesem Jahr iOS 26 – basierend auf dem Jahr, in dem es für die längste Zeit verfügbar sein wird: 2026.

Aus fürs Plus: Das ist die neue Smartphone-Familie

Die erste große Neuheit im kommenden September wird das Fehlen des Plus-Modells sein. Apple hat sich laut vielen Berichten dazu entschieden, das Basismodell mit großem Display aus dem Programm zu nehmen. Diese Lücke soll das iPhone 17 Air füllen.

Die iPhone-Familie besteht damit in diesem Jahr aus den folgenden Varianten: iPhone 17, 17 Air, 17 Pro und 17 Pro Max. Dieser Reihenfolge soll auch die Preisgestaltung und die Größe des Displays folgen. Das extrem dünne 17 Air wird also – entgegen früheren Gerüchten – voraussichtlich kein extrem teures Sondermodell sein. Doch bevor wir uns die neue Flunder im Detail ansehen, beginnen wir mit dem Basismodell.

iPhone 17: Das neue Basismodell

Im Vergleich zu den anderen drei Familienmitgliedern soll sich äußerlich beim regulären iPhone 17 angeblich nicht viel ändern. Einige mögliche Unterschiede könnten aber beim Display sichtbar sein.

So ist in der Gerüchteküche unter anderem die Rede davon, dass Apple beim iPhone 17 erstmals allen neuen Modellen ein Display mit 120-Hertz-Technik spendieren wird – auch beim günstigsten Modell. Konkret soll es sich hierbei um das 6,3 Zoll große Panel des noch aktuellen iPhone 16 Pro handeln – es wird also auch etwas größer und heller. Das vom Unternehmen als ProMotion bezeichnete Feature sorgt unter anderem für flüssigere Animationen auf dem Bildschirm. Des Weiteren ist es möglich, dass auch alle Modelle ein Always-on-Display erhalten. Hier sind sich die Beobachter aber derzeit noch nicht einig. Es könnte also auch ein Alleinstellungsmerkmal der beiden Pros bleiben.

Der zweite Unterschied, der ebenfalls auf alle im September erwarteten Apple-Smartphones zutreffen könnte, betrifft die Dynamic Island. Die pillenförmige Aussparung beherbergt etwa die Selfie-Kamera und die Face-ID-Sensorik. Hier ist die Rede davon, dass Apple in der Lage ist, die notwendige Technik zu schrumpfen. Das könnte dafür sorgen, dass die Insel bei allen vier Modellen des iPhone 17 kleiner wird und damit weniger Platz im Display in Anspruch nimmt.

Unter der Haube soll bei allen Modellen des iPhone 17 ebenfalls eine neue Selfie-Kamera zum Einsatz kommen. Angeblich arbeitet Apple daran, einen neuen 24-Megapixel-Sensor unter dem Display zu platzieren. Tiefer im Inneren sollen ein A19-Chip und 8 GB RAM verbaut sein. Es gibt aber des Weiteren Gerüchte dazu, dass Apple die altbekannte Schublade für die SIM-Karte bei allen Modelle in weiteren Regionen abschaffen wird. In den USA fehlt diese bereits seit einigen Jahren. In diesem Fall wäre also eine eSIM nötig.

Auf der Rückseite gibt es weiterhin zwei Kameras, die – wie beim iPhone 16 – untereinander angeordnet sein sollen. Am generellen Design dieser kleinen Kameraplattform soll es keine Veränderungen geben. Was die Farben angeht, sind beim regulären iPhone 17 derzeit die folgenden Varianten im Gespräch: Schwarz, Weiß, „Steel Gray“, Grün, Violett und „Light Blue“.

iPhone 17 Air: Die große und extra dünne Neuheit

Nachdem Samsung mit dem Galaxy S25 Edge vorgelegt hat, wird Apple angeblich mit dem iPhone 17 Air in diesem Jahr ebenfalls eine extrem dünne Smartphone-Variante anbieten. Anstelle eines neuen Plus-Modells dürfen sich Apple-Fans in diesem Jahr auf das Air freuen. Die Besonderheit ist wie bereits angedeutet das extrem dünne Gehäuse.

Es ist basierend auf aktuellen Dummy-Modellen, die Hüllenhersteller für ihre Planungen nutzen, nur rund 5,5 mm dick. Es soll außerdem trotz des 6,6 Zoll großen Displays nur 145 Gramm auf die Waage bringen. Zum Vergleich: Das iPhone 16 misst 7,8 mm und wiegt 170 Gramm.

Auf der Rückseite werden die Sparmaßnahmen sichtbar, die Apple fürs iPhone 17 Air in Kauf nehmen musste. In der neu designten Kamerainsel, die sich über die fast gesamte Gehäusebreite erstreckt, ist nur eine einzelne Kamera zu finden. Die Standardkamera kommt mit dem bekannten 48-Megapixel-Sensor, der schon im iPhone 16 zu finden ist.

Im Inneren wird eine Variante des A19-Chips zu finden sein. Die Berichte sind sich aber derzeit uneinig darüber, ob es ein regulärer A19, wie im Basismodell des iPhone 17, sein wird oder ein A19 Pro, dem jedoch ein GPU-Kern fehlt. Mehr Einigkeit besteht beim RAM: Es sollen 12 GB sein. Beim 5G-Chip bedient sich Apple des hauseigenen C1-Modems, das mit dem iPhone 16e vorgestellt wurde. Das Fehlen einer SIM-Schublade dürfte aufgrund des dünnen Gehäuses des iPhone 17 Air vorprogrammiert sein.

Dieses Gehäuse, woraus ein geschrumpfter Akku resultiert, könnte auch dafür sorgen, dass die Laufzeit kürzer als bei den anderen Modellen des iPhone 17 ausfällt. Genaue Werte sind aber nicht bekannt.

Viel Auswahl wird es bei den Farben angeblich nicht geben. Die Rede ist von derzeit von Schwarz, Weiß, „Light Blue“ und „Light Gold“. Preislich könnte das neue Air den Platz des aktuellen iPhone 16 Plus einnehmen. Die derzeitigen Zollverhandlungen könnten aber nicht nur für Kunden in den USA in Preiserhöhungen resultieren. Dies gilt für alle Modelle.

iPhone 17 Pro und Pro Max: Flaggschiffe mit neuem Design

Neben dem völlig neuen Air wird Apple dem iPhone 17 Pro und Pro Max die größte Aufmerksamkeit schenken. Dies zeigt sich vor allem beim Design, das erneut bereits in Dummy-Modellen zu sehen ist. Wie beim Air haben die Designer aus Kalifornien die neue Kamerainsel über die fast gesamte Breite des Smartphones ausgedehnt.

Die Anordnung der drei Kameras ändert sich aber nicht. Es gibt jedoch angeblich eine Verbesserung bei den Sensoren: Der Telefotokamera spendiert Apple beim iPhone 17 Pro und Pro Max einen 48-Megapixel-Sensor. Die neuen Pro-Modelle sollen Videos in 8K aufnehmen können.

Mit dem neuen Design des Kamerabuckels ist es aber noch nicht getan. Auch der Rest der Rückseite wurde angeblich überarbeitet. So soll ein großer Teil dieser Rückseite sowie der Rahmen aus Aluminium bestehen. Titan hat ausgedient. Die rechteckige Aussparung rund um den MagSafe-Bereich soll aus Glas bestehen. Beide Teile sollen leicht unterschiedliche Farbtöne erhalten, wodurch sich ein neues Design ergibt.

Die Displays der beiden Pro-Modelle des iPhone 17 bieten dieselben Dimensionen wie beim aktuellen iPhone 16 Pro und Pro Max. Es bleibt bei 6,3 und 6,9 Zoll in der Diagonale. Es gibt jedoch Gerüchte, dass Apple an einer neuen Oberfläche arbeitet, welche Reflexionen reduzieren soll. Außerdem soll sie besser gegen Kratzer schützen.

Die Rede ist des Weiteren davon, dass das Pro Max zum neuen Batterie-Champion wird. Ein etwas dickeres Gehäuse im Vergleich zum Vorgänger soll Platz für einen Akku mit rund 5.000 mAh schaffen. Im aktuellen 16 Pro Max steckt ein Energiespender mit 4.676 mAh.

Dem A19 Pro stehen wie beim iPhone 17 Air 12 GB RAM zur Seite. Für eine bessere Kühlung soll eine sogenannte Vapor Chamber sorgen. Diese Technik soll in allen vier Modellen zu finden sein.

Fans der Pro-Variante dürfen sich in diesem Jahr angeblich endlich auf Farben freuen. Neben dem bekannten Schwarz, Weiß und Grau ist die Rede von einem dunklen Blau und Orange. Letzteres soll einem Kupferton ähneln.

Präsentation und Verfügbarkeit

Wie bereits angesprochen, plant Apple angeblich eine Vorstellung im September. Laut Bloombergs Mark Gurman soll es in der Woche rund um den 8. September 2025 so weit sein. Apple liebäugelt angeblich insbesondere mit dem 9.9. oder 10.9. Die Vorbestellungen beginnen in der Regel am darauf folgenden Freitag, das ist der 12. September. Die Auslieferung beginnt üblicherweise eine Woche später. In diesem Jahr wäre es also am 19. September so weit.