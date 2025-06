iOS 26: Diese Änderung kann dafür sorgen, dass du öfter verschläfst

Apples Testphase für das kommende iPhone-Update läuft auf Hochtouren. Voraussichtlich wird es erneut im September für alle Nutzer verfügbar sein, die ein kompatibles Smartphone besitzen. Diese Tests sind wichtig, damit das Unternehmen mögliche Fehler und falsche Entscheidungen in der neuen Software bis dahin ausbessern kann. Genau das könnte der Fall beim Design des Weckers in iOS 26 sein, den die Entwickler nun vorgestellt haben.

iOS 26: Neues Design mit Tücken

Wenn du dein iPhone als Alarm benutzt, hast du dich vielleicht schon mal darüber aufgeregt, dass die Stopp-Schaltfläche so klein ist. Den kleinen Button im Halbschlaf zu treffen, ist nicht immer so einfach. Es stellte sich heraus: Dieses Design in iOS 18 ist genau aus diesem Grund so, wie es ist. Das ändert sich mit iOS 26.

Im folgenden Bild siehst du den Unterschied zwischen iOS 18 und der aktuell zweiten Beta-Version von iOS 26, die derzeit für Entwickler zum Download bereitsteht. Der kleine Stopp-Knopf, der noch dazu nicht direkt unter der Schaltfläche fürs Schlummern ist, ist – sollte es beim aktuellen Design bleiben – Geschichte.

Der Wecker in iOS 18 (links) und der zweiten Beta von iOS 26 (rechts)

Stattdessen haben sich die Designer in iOS 26 dazu entschieden, die beiden Buttons zu vergrößern und gleichzeitig direkt übereinander zu platzieren. Das sorgt dafür, dass du im besagten Halbschlaf dein iPhone-Display nur grob mit dem Finger anpeilen musst. Die Chancen, dass du statt des Schlummerns auf Stopp tippst, sind deutlich größer. Das Verschlafen ist also möglicherweise vorprogrammiert.

Das alte Weckerdesign wurde explizit ausgewählt

Wie MacRumors schreibt, hat sich auf Twitter (jetzt X) auch der ehemalige Apple-Ingenieur Jack Fields zu dieser Änderung gemeldet. In Versuchen hat man herausgefunden, dass es 30 Prozent wahrscheinlicher ist, dass du verschläfst, wenn beide Schaltflächen gleich groß sind. Bei diesen Versuchen zeichnete man auf, wo die Tester ihre müden Finger auf dem Display positionierten. Wie erwartet, ist ein genaues Zielen direkt nach dem Aufwachen schwierig.

Wenn du in diesem Zustand aufs Schlummern tippst, bekommst du in wenigen Minuten eine weitere Chance, wirklich aufzuwachen. Erwischst du hingegen versehentlich den Stopp-Button, kannst du ahnen, was passiert: Ein Verschlafen ist vorprogrammiert. Wenn diese Schaltfläche jedoch explizit kleiner ist, ist es wahrscheinlicher, dass du wach genug bist, um sie erfolgreich mit dem Finger zu treffen. Dann bist du hoffentlich auch wach genug, um wirklich aufzustehen. Das neue symmetrischere Design sieht also vielleicht attraktiver aus, hat aber seine Tücken.

Neue Schlummerfunktion in iOS 26

Apple hat außerdem eine weitere Veränderung des Weckers in iOS 26 vorgenommen. Ab sofort kannst du genauer auswählen, wie lange die Schlummerfunktion ticken soll. Sind es derzeit noch fest eingestellte 9 Minuten, kannst du im kommenden iPhone-Update zwischen 1 und 15 Minuten für einen Alarm konfigurieren.