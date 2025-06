iPhone-Assistent wird intelligent: Apple setzt sich ein neues Ziel

Im Rahmen der WWDC 2024, also vor ziemlich genau einem Jahr, machte Apple große Versprechen für die Zukunft von Siri. Der Assistant auf iPhone, iPad, Mac und diversen anderen Geräten des Unternehmens sollte als Teil von Apple Intelligence Unterstützung durch die KI erhalten. Im März 2025 folgte dann das offizielle Eingeständnis, dass man den Zeitplan nicht einhalten können wird. Die Features, die ursprünglich als Teil von iOS 18.4 geplant waren, sollen offiziell im „kommenden Jahr“ erscheinen. Intern hat man sich nun jedoch laut Bloombergs Mark Gurman ein konkretes Ziel gesetzt.

Siri auf iPhone & Co: Wann kommt die AI-Unterstützung?

Glaubt man dem üblicherweise gut informierten Reporter, soll die Vorstellung nun im Frühjahr 2026 erfolgen. Konkret soll es als Teil des iPhone-Updates auf iOS 26.4 erscheinen. Die neuen Features sollen es Siri erlauben, basierend auf deinen Daten auf dem Gerät persönliche Informationen auswerten zu können. Des Weiteren sollen auch Details der gerade offenen App genutzt werden, um bessere Antworten liefern zu können.

Die Updates auf die .4-Versionen für das iPhone erscheinen üblicherweise im März. Das war zuletzt etwa der Fall bei iOS 17.4 und 18.4. Ein exaktes internes Datum gibt es aber noch nicht. Apple plant intern lediglich mit Frühjahr 2026. Gegenüber der Öffentlichkeit spricht das Unternehmen weiterhin von einer Vorstellung „kommenden Jahr“. Damit lässt man sich die Tür offen, sollten weitere Probleme mit der hauseigenen AI-Strategie aufkommen.

Gurman hat von seinen Quellen erfahren, dass Apple möglicherweise eine erneute Vorschau auf die neuen Features geben könnte. Sollten die Entwicklungsarbeiten in den kommenden Wochen positiv verlaufen, könnte das im Rahmen des iPhone-Events im kommenden Herbst der Fall sein. Eine finale Entscheidung sei aber noch nicht gefallen.

Apples AI-Probleme

Sollten die neuen Pläne der Realität entsprechen, hat es am Ende fast zwei Jahre gedauert, um die versprochenen Features auszuliefern. Nach der Ankündigung der Verspätung im vergangenen März hagelte es Kritik an den AI-Plänen des Unternehmens. Insbesondere die Maßnahmen der Marketingabteilung in den vergangenen Monaten waren im Visier der Kritiker, da diese weiterhin nicht existierenden Features Teil der Werbekampagne für das iPhone 16 waren.

Intern sollen sich die AI- und Marketingteams gegenseitig beschuldigt haben. Die Entwicklungsabteilung sagt angeblich, dass das Marketing die Funktionen zu stark beworben habe. Letzteres sagt hingegen, dass man auf Basis der Zeitpläne der AI-Teams gehandelt habe.

Ursprünglich sollten die AI-Features von Siri bereits im Rahmen der Vorstellung des iPhone 16 im Herbst 2024 erscheinen. Diesen Termin konnte man nicht einhalten, was dann zunächst für eine Verzögerung auf iOS 18.4 im Frühjahr 2025 sorgte. Dieses Ziel änderte sich erneut auf iOS 18.5 im Mai. Wie wir nun wissen, konnte auch dieser Zeitplan nicht eingehalten werden.