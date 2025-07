Neue WhatsApp-Funktion: Nachrichten lesen, ohne sie zu öffnen

WhatsApp testet aktuell eine neue Funktion, die chaotische Chats – primär Gruppenchats – in den Griff bekommen soll. Mit sogenannten Threads, wie man sie etwa von Slack oder Discord kennt, möchte der Messenger mehr Struktur in Unterhaltungen bringen. Gerade in aktiven Gruppen, in denen viele Nutzer gleichzeitig schreiben, kann es schnell unübersichtlich werden. Die neue Funktion verspricht hier spürbare Erleichterung.

Mehr Überblick in Gruppen

In den neuesten Beta-Versionen für Android und iOS ist die Thread-Funktion bereits aufgetaucht, wie WABetaInfo berichtet. Dabei handelt es sich um eine Möglichkeit, direkt auf eine bestimmte Nachricht zu antworten, wobei diese Antwort in einem eigenen Gesprächsstrang – also einem „Thread“ – gesammelt wird. Nutzer sehen künftig einen kleinen Hinweis, wie viele Antworten es zu einer bestimmten Nachricht gibt. Tippt man darauf, öffnet sich ein separater Bereich, in dem der komplette Thread übersichtlich dargestellt wird – samt Ursprungspost und aller zugehörigen Antworten in chronologischer Reihenfolge.

Das hat gleich mehrere Vorteile: Einzelne Diskussionen bleiben thematisch zusammenhängend, andere Gespräche im Chat werden nicht unterbrochen und es ist einfacher, eine Unterhaltung auch im Nachhinein nachzuvollziehen. Besonders bei Gruppen mit vielen Teilnehmern – etwa in Vereinen, Projekten oder Familien – dürfte die neue Struktur für deutlich mehr Übersicht sorgen.

Konkurrenz war schneller – WhatsApp zieht nach

Was für WhatsApp-Nutzer neu ist, gehört bei anderen Plattformen längst zum Standard. Dienste wie Slack, Discord oder auch Microsoft Teams setzen schon seit Jahren auf Threads, um in der Teamkommunikation und in Community-Chats Ordnung zu halten. Dass WhatsApp als einer der weltweit meistgenutzten Messenger hier nachzieht, war also nur eine Frage der Zeit. Angesichts der wachsenden Bedeutung von Gruppen in WhatsApp – sei es für die Arbeit, die Schule oder private Organisation – erscheint dieser Schritt logisch und überfällig zugleich.

Wann kommt die Funktion für alle?

Obwohl die Funktion bereits in ersten Beta-Versionen gesichtet wurde, sind noch einige Fragen offen. Etwa: Wie genau benachrichtigt WhatsApp seine Nutzer über neue Antworten in einem Thread? Und ist es möglich, Benachrichtigungen gezielt für bestimmte Threads ein- oder auszuschalten? Auch bleibt abzuwarten, wie intuitiv die neue Funktion für Gelegenheitsnutzer ist – oder ob sie das Chat-Erlebnis möglicherweise sogar verkompliziert, wenn Threads nicht korrekt genutzt werden.

Offiziell hat WhatsApp die Thread-Funktion bislang nicht angekündigt. Auch ein konkretes Datum für den breiten Rollout steht noch aus. Dennoch ist es wahrscheinlich, dass man das Feature in den kommenden Monaten für alle Nutzer freischaltet. Vorausgesetzt, die Tests verlaufen positiv und es gibt keine größeren technischen oder gestalterischen Hürden.