Plötzlich kostenlos: Google verschenkt großartige Software im Wert von 220 Euro

Google ist heute längst viel mehr als nur eine Suchmaschine. Ob Google Maps, Gmail oder Chrome, ob der KI-Chatbot Gemini oder Veo 3, das einen Text in ein 8-sekündiges Video verwandelt: Inzwischen hat Google so viele Apps und so viel Software, dass viele Nutzer gar nicht mehr durchblicken. Und weite Teile davon macht der US-Konzern nun kostenlos.

Google macht KI-Software kostenlos und gibt 2 TB Speicher gratis

Google macht AI Pro, ein gigantisches KI-Software-Paket, das mehr kann als die üblichen Gratis-KI-Tools, kostenlos. Wer bisher mit Standardversionen rumgedoktert hat, bekommt nun das High-End-Modell in die Hand gedrückt – gratis. Aber: Es gibt ein Aber. Denn die Software stellt Google lediglich für ein Jahr kostenlos zur Verfügung. Anschließend kostet AI Pro rund 22 Euro pro Monat.

→ Google Maps: 7 Tricks, die du wahrscheinlich noch nicht kanntest

Doch das erste Jahr gibt’s kostenlos. Ansonsten liegt der Normalpreis bei 220 Euro. Das Angebot richtet sich an Studenten, die schnell sein müssen. Denn die Aktion läuft nur bis zum 3. November 2025. Wer Google AI Pro für ein Jahr kostenlos abonniert, bekommt auch Gemini 2.5 Pro – das Herzstück des Pakets. Nicht das abgespeckte Modell, sondern die Maschine, die tatsächlich komplex denken kann – Code, Texte, kreative Projekte. Während die Free-Version brav Befehle abarbeitet, versteht Pro auch die Zwischentöne und liefert Inhalte, die weniger nach Automaten klingen und mehr nach Partner.

Kapieren, was Sache ist

Spannend für Studenten: Komplexe Themen easy verstehen: Ihr kämpft mit dem Konzept der Photosynthese? Die Google KI dient als Lernhilfe, schlüsselt komplexe Dinge auf, zeigt passende YouTube-Videos, Diagramme und Schaubilder, damit man es auch kapiert. Zudem hilft Google AI Pro bei der Prüfungsvorbereitung. Vorlesungsnotizen und Unterlagen hochladen langt und Gemini macht daraus individuelle Quizze, Lernkarten oder strukturierte Lernpläne.

→ Besser als ChatGPT: Die Bilder-KI von Google ändert alles!

Auch die Standard-Apps bekommen mit Pro ein Upgrade. Gmail schreibt mit, Docs fasst zusammen, Vids schneidet Videos. Und NotebookLM kann endlich mehr Material bewältigen, wenn es um Recherche oder Uni-Projekte geht. Weniger Scrollen, mehr Klarheit. Und 2 TB Speicher in der Cloud gibt es obendrauf. Die kann man auch zum Ablegen von Fotos und Videos in Google Fotos nutzen. Aber Obacht: Nach einem Jahr Google-Gratis-Software will das Unternehmen Geld sehen. Wer dann nicht zahlt, ist seinen Cloud-Speicher wieder los. Und muss dann gegebenenfalls viele Fotos und Videos aus der Cloud wieder löschen.