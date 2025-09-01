WhatsApp ändert die Regeln: Das sollte man jetzt schon machen

WhatsApp soll besser werden als je zuvor. Dafür arbeiten die Entwickler an vielen neuen Funktionen. Eine davon ist erst vor Kurzem freigeschaltet worden. Hier zeigen wir dir, was du mit dem blauen Kreis machen kannst, und hier, wie du die Meta AI abschaltest. Zudem hat WhatsApp Emojis zum Leben erwecken. So sieht das dann aus. Doch zeitgleich will man die Zugangsregeln zum Messenger ändern. Das dürfte den meisten Nutzern gefallen und einen Ansturm auslösen.

Mit diesem Schritt wird WhatsApp ein Erbeben auslösen

WhatsApp hat derzeit rund zwei Milliarden Nutzer. Damit ist der Messenger der größte und beliebteste weltweit. Doch von Beginn an, also seit nunmehr 16 Jahren, kann man nur Kontakte hinzufügen, wenn man ihre Handynummer hat. Das heißt: Man muss die Nummer, die meist nicht einfach zu merken ist, im Telefonbuch speichern und erreicht bei WhatsApp erst dann seinen neuen Kontakt. Doch nun haben die Entwickler erkannt, dass die Methode etwas eingestaubt ist.

Schon in Kürze, so zumindest berichtet der stets gut informierte Blog Wabetainfo, soll man sich bei WhatsApp einen Nutzernamen aussuchen können. Das bedeutet einerseits: Wer einen neuen Kontakt bei WhatsApp hinzufügen will, muss dann nicht mehr seine Telefonnummer kennen. Die Eingabe eines Benutzernamens langt dann. Doch andererseits dürfte das einen enormen Run auf Nutzernamen auslösen.

Am besten jetzt schon kreativ sein

Wie eingangs berichtet, hat WhatsApp zwei Milliarden Nutzer. Sollte der Messenger die neue Funktion freischalten, dürfte man damit einen Ansturm auf Nutzernamen auslösen. Hinzu kommt: Wie immer dürfte das Feature nach und nach an die Nutzer ausgerollt werden. Das bedeutet: Während einer es bereits hat, können noch Wochen vergehen, bis man es selbst bekommt. Einfache und einprägsame Nutzernamen wie „@michael“ oder „@opa“ dürften dann längst vergeben sein. Zwar wissen wir noch nicht genau, wie das Vorgehen bei der Nutzernamen-Vergabe sein wird und ob etwa Namen von Stars, Bands oder Fußballclubs nur mit Verifizierung vergeben werden. Jedoch ist es wohl sinnvoll, wenn man sich jetzt schon einen kreativen und individuellen Nutzernamen bereitlegt.

Der WhatsApp-Blog weiß aber: „Benutzernamen müssen eindeutig sein, eine bestimmte Länge haben, mindestens einen Buchstaben enthalten und bestimmten Formatierungsregeln folgen, um Verwechslungen oder Identitätsdiebstahl zu vermeiden.“