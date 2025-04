Blauer Kreis bei WhatsApp: Das kannst du damit machen

Ende März 2025 hat WhatsApp damit begonnen, Nutzern des Messengers einen blauen Kreis oder Ring in der Chat-Übersicht anzuzeigen. Dabei handelt es sich um die künstliche Intelligenz des Mutterkonzerns Meta, die Meta AI. Wer sie noch nicht hat, muss sich ein wenig gedulden, da WhatsApp sie nach und nach ausliefert; nicht alle Nutzer bekommen sie gleichzeitig. Wer den blauen Ring mit Farbverlauf antippt, landet in einem Chat mit der KI und Meta AI will mit einem chatten. Doch was genau kann man hier jetzt tun?

WhatsApp: Was kann der blaue Ring für mich tun?

Wer auf den blauen Ring bei WhatsApp tippt, kann mit der Meta AI chatten und ihr Alltagsfragen stellen. Dabei ist bereits hier Vorsicht geboten. Denn: Meta selbst sagt sogar, dass Antworten falsch oder unangemessen sein können. Doch die KI kann mehr als nur Alltagsfragen beantworten, eine Wettervorhersage liefern oder einen Witz erzählen.

→ WhatsApp: 15 Tipps und Tricks, die nicht alle kennen

Im Grunde sind die Möglichkeiten, die die Meta KI bietet, unbegrenzt. Und die KI, die Meta hier in WhatsApp, den Facebook Messenger und bei Instagram eingebaut hat, funktioniert ziemlich ähnlich wie ChatGPT oder Googles Gemini. Aber: Oft tut man sich schwer damit, über eine bestimmte Frage hinaus, etwas von der KI erstellen oder erledigen zu lassen. Deshalb wollen wir dir hier einige anregende Beispiele nennen, wie du den blauen Ring bei WhatsApp nutzen kannst.

Essen und Kochen

Die KI bei WhatsApp kann dir ein Rezept zu nahezu jedem gewünschten Gericht, Cocktail oder Nachtisch generieren. Veganer können hinzufügen, dass das Rezept vegan sein soll. Und hat die WhatsApp-KI ein Rezept geliefert, mit dem du zufrieden bist, kannst du dir eine Einkaufsliste erstellen lassen. Du kannst auch sagen, welche Zutaten du bereits im Kühlschrank hast und was man daraus zubereiten kann. Beispiel: „Ich habe Kartoffeln, Möhren und Eier sowie eine Aubergine und Mozzarella. Was kann ich daraus zum Abendessen zubereiten?“

Mithilfe der WhatsApp KI Gerichte erstellen

Du kannst auch nach saisonalen oder schnellen und einfachen Rezepten fragen oder kreative Ideen geben lassen, wie du Essensreste in neue Gerichte verwandeln kannst, um Lebensmittelverschwendung zu vermeiden. Auf Nachfrage liefert dir die Meta KI in WhatsApp auch Ernährungstipps, kann dir Kochtechniken wie Schneiden, Braten, Dünsten oder Backen erklären oder Informationen über verschiedene Zutaten geben, wie etwa Herkunft, Verwendung, Lagerung und Nährwerte von Lebensmitteln.

Reise und Urlaub mit WhatsApp

Wer noch nicht weiß, wohin er oder sie in den Urlaub fliegen möchte, kann der KI bei WhatsApp einfach schreiben, was man im Urlaub gerne unternehmen würde und nach Zielen fragen, die dafür infrage kommen. Möchte man eher die Kultur kennenlernen, das lokale Essen probieren oder doch lieber Surfen oder einfach an den Strand? Die KI kann die Flugverbindungen und bestimmte Hotels (etwa nur familienfreundliche, mit Pool und Fitnessstudio) heraussuchen und einen Reiseplan ausarbeiten, wenn man ihr sagt, wie viele Tage, mit wie vielen Personen man an einem Ort verbringt.

→ Urlaub 2025: In diesen Ländern ist es am günstigsten

Weiß man, wohin es geht, kann man die WhatsApp KI um eine Packliste bitten. Und sie kann dir helfen, ein realistisches Reisebudget zu erstellen und Kosten zu sparen. Im Urlaub liefert dir die Meta AI bei WhatsApp auf Wunsch Empfehlungen zu Restaurants, die auf deine Vorlieben und dein Budget zugeschnitten sind. Und sie kann dir Informationen über Aktivitäten und Sehenswürdigkeiten in deiner Umgebung geben. Auch als Reiseführer kann die WhatsApp KI zur Stelle sein und dir Reise-Apps empfehlen, die dir bei der Planung und Organisation deiner Reise helfen können.

Urlaub planen mit der KI bei WhatsApp

Und im Notfall kann sie dir helfen, wichtige Telefonnummern und Adressen – etwa die einer Botschaft – zu finden oder dir den Weg zur nächsten offenen Apotheke zu zeigen. Ja, das alles lässt sich auch googeln. Aber hier muss man sich durch die Ergebnisse kämpfen, um die richtige Info zu finden, was manchmal recht viel Zeit in Anspruch nehmen kann.

Unterhaltung, Musik und Film

Du suchst nach einer Liste mit den besten Actionfilmen der 90er Jahre? Oder hättest gerne eine Playlist bei Spotify, die als Soundtrack für deinen geplanten Urlaub in Spanien dienen soll? Die Meta KI bei WhatsApp liefert dir beides. Du kannst auch nach Spielen fragen, die du für einen Kindergeburtstag brauchst – für Kinder im Alter zwischen 7 und 9 Jahren etwa.

Wo läuft was? Welche Filme und Serien gibt es zu dem Thema Vulkanausbruch? Die Meta AI bei WhatsApp hilft weiter.

Auch Bücher kann die WhatsApp KI finden. Beschreibe einfach, was du gerne lesen würdest. Ob es ein Krimi sein soll oder eine Romanze, in welchem Land die Geschichte spielen oder wie einfach oder komplex die Wortwahl sein soll. Du kannst mithilfe der KI bei WhatsApp auch selbst Ideen für Bücher erstellen, indem du beschreibst, worum es gehen soll. Die KI kann dir auch helfen, lange Texte oder YouTube-Videos zusammenzufassen.

Ausbildung, Lehre und Sport

Sich bei Hausaufgaben helfen zu lassen, war noch nie so einfach wie heute. Musste man früher in die Bibliothek rennen und ein Lexikon nach dem anderen wälzen, fragt man heute einfach die Meta KI in WhatsApp, ob sie bei einer Textaufgabe helfen kann. Sie liefert Lösungen und die Rechenwege für und bei Matheaufgaben, kann Gedichte schreiben und bei der Recherche zu einem Referat helfen. Aber Vorsicht: Nicht immer liegt die KI bei ihren Ergebnissen richtig!

→ Neue Sprache lernen: Diese Tipps und Tricks helfen dabei

Nicht nur in der Schule und bei Hausaufgaben kann die KI in WhatsApp helfen. Du kannst mit ihr auch eine neue Sprache lernen, dir Zeitformen, Vokabellisten und Lückentexte zum Üben geben lassen. Meta AI in WhatsApp kann dir zeigen, wie man mit Holz arbeitet und dir bei handwerklichen Dingen helfen – etwa, was man beachten muss, wenn man einfach nur ein Bild an die Wand hängen möchte. Oder du fragst, wie man etwas repariert, wofür man welchen Kleber braucht oder was man bei einem Komposthaufen beachten muss.

Lass dir einen Trainingsplan erstellen

Die KI in WhatsApp kann dir dabei helfen, einen Trainingsplan zusammenzustellen. Sag ihr, wie alt du bist, was deine Ziele sind und wie viel Zeit du pro Woche dafür aufwenden willst. Ob du zu Hause ohne Geräte trainieren möchtest oder ein Fahrrad einbezogen werden soll.

Meta AI aus WhatsApp löschen

Eine KI wie die Meta AI in WhatsApp, ChatGPT, Gemini oder Perplexity kann dir noch bei vielen anderen Aufgaben im Alltag, bei der Arbeit, in der Schule oder bei deinem Hobby helfen. Statt zu googeln, kannst du das nächste Mal einfach eine KI fragen. Denk eine Weile darüber nach, wie du dich in einem Bereich, etwa beim Gitarrenspielen, Fotografieren oder Malen verbessern möchtest, und frag die KI, wie du es anstellen kannst. Du wirst überrascht sein, wie viel einfacher und schneller es ist, als Antworten bei Google und Co. auf deine Fragen zu finden.

→ WhatsApp: So baust du in 2 Sekunden ChatGPT ein

Übrigens: Der blaue Ring in der Chat-Übersicht lässt sich bislang nicht ausblenden. Den Chat mit der Meta AI kann man aber löschen oder archivieren. In unserem Artikel „So löscht man die Meta AI aus der Chat-Übersicht“ zeigen wir dir, wie das funktioniert.