WhatsApp: So funktioniert der Inkognito-Trick für die heimliche Observation

Wer Bilder, Links oder einen Text in den Status bei WhatsApp setzt, will seinen Kontakten etwas mitteilen. 24 Stunden lang bleibt dieser Status abrufbar, bevor er von selbst wieder verschwindet. Doch es gibt Kontakte, die am besten nicht wissen sollten, dass man ihren Status angesehen hat. Ob die Ex-Freundin, der Chef oder ein alter Freund, zu dem man aus Gründen keinen Kontakt mehr haben möchte: Einen Status bei WhatsApp kann man auch anonym ansehen.

Der komplizierte Umweg

Es gibt mehrere Methoden, den WhatsApp-Status deiner Kontakte anonym anzusehen. Da WhatsApp Statusmeldungen im Handyspeicher abgelegtsind, kannst du sie im entsprechenden Ordner finden. Im Dateimanager findest du die Bilder aus den Statusmeldungen deiner Kontakte im Ordner „WhatsApp“ und dann unter „Media“ und „Statutes“. Allerdings ist der Weg nicht gerade einfach, und in dem Ordner finden sich auch nicht alle Bilder der aktuellen Statusmeldungen.

→ Riesige Emojis bei WhatsApp verschicken – so geht’s

Eine andere Lösung, den Status inkognito anzusehen, ist der Flugmodus deines Handys. Kappst du die Internetverbindung, kannst du den Status deiner Kontakte weiterhin ansehen – offline und anonym. Doch schaltest du die Internetverbindung ein, während der Status bei WhatsApp noch nicht abgelaufen ist, bekommt dein Kontakt eine Lesebestätigung. Die komplizierte Lösung: Den Status kurz vor Ablauf der 24 Stunden offline ansehen und anschließend die Internetverbindung wieder herstellen, wenn du dir sicher bist, dass der Status verschwunden ist. Oder WhatsApp deinstallieren und neu installieren. Es geht aber auch deutlich einfacher.

WhatsApp-Status anonym ansehen: So geht’s

Möchtest du nicht, dass deine Kontakte erfahren, dass du ihren Status angesehen hast, kannst du in den Einstellungen bei WhatsApp die Lesebestätigung ausschalten. Diese findest du im Menü unter „Account“ und dann weiter beim „Datenschutz„. Der Nachteil dabei: Damit verschwinden auch die blauen Haken. Du siehst also nicht mehr, wer deinen Status gesehen hat und auch nicht, ob dein Kontakt deine Nachricht im Chat gelesen hat. Möchtest du einen Status unbedingt anonym ansehen und auf die blauen Haken nicht verzichten, kannst du die Lesebestätigung wieder einschalten, sobald der Status deines Kontakts nach 24 Stunden abgelaufen ist.

→ WhatsApp mit blauem Ring: So löscht man die Meta AI aus der Chat-Übersicht

Status vor gewissen Personen verbergen

Viele teilen im WhatsApp-Status Urlaubsfotos und andere persönliche Erlebnisse aus ihrem Leben. Dabei denken die wenigsten daran, dass alle WhatsApp-Kontakte diese Status-Updates sehen können. Vom Chef über die Ex-Freundin bis zu beruflichen Kontakten: Schnell kann hier etwas sehr peinlich werden. So sieht womöglich dein Chef, dass es dir gar nicht so schlecht geht, wie du vorgibst. Oder deine Mutter sieht, was du am Wochenende wirklich gemacht hast. Doch das muss nicht sein. Du kannst deine Statusmeldungen nämlich vor bestimmten Kontakten verbergen. In einem weiteren Tipps-und-Tricks-Ratgeber zeigen wir dir, wie das geht.