Eine gute Planung und Vorbereitung sind alles – auch bei Reisen. Sie schützen vor bösen Überraschungen und vermeiden Stress vor Ort. Egal, worum es geht: Es gibt nahezu immer eine App, die dich unterstützt, auch wenn es zu der Planung von deinem Urlaub kommt. Exemplarisch stellen wir dir drei Apps vor, die dir bei der Vorbereitung unter die Arme greifen.

Apps für deine Reiseplanung: TripIt, Lambus und Wanderlog Roadtrip Planner

Sowohl TripIt, Wanderlog Roadtrip Planner als auch Lambus haben eines gemeinsam: Sie sind kostenlos nutzbar, benötigen aber einen Account. Das heißt, du kannst dich entweder mit deiner Mail oder auch Facebook bei den Planern registrieren. Die digitale Planung deiner Reise hat eine Menge Vorteile: Du bist einerseits nicht mehr auf Papierkram und die Möglichkeit angewiesen, deine Dokumente auszudrucken. Andererseits hast du alle wichtigen Dinge an einem Ort, an dem sie übersichtlich aufgelistet werden. Außerdem brauchst du so nicht zwingend viele Apps verschiedener Anbieter, zum Beispiel zur Buchung von Flügen, Hotel und Co.

Gemeinsamkeiten der Top 3

Somit bieten TripIt, Lambus und Wanderlog Roadtrip Planner im Wesentlichen eine ähnliche Funktionalität zur Reiseplanung. Über die Apps kannst du deine Flüge, Übernachtungen im Hotel oder auch deine Reiseroute planen. Die Apps haben dafür jeweils eine teils interaktive Karte integriert, auf der deine Ziele sichtbar vermerkt sind. Die Apps zeigen dir an, wie weit die ausgesuchten Orte jeweils voneinander entfernt sind.

Das ist vor allem im nächsten Schritt praktisch, wenn es darum geht, ein möglichst effizientes Transportmittel auszusuchen. Egal, ob Bus, Mietauto, Zug oder Flugzeug – alle Daten lassen sich bei TripIt, Lambus und beim Wanderlog Roadtrip Planner hinterlegen. Wenn du mit mehreren verreist, kannst du die Daten auch einfach an sie weiterleiten.

TripIt: Das zeichnet die App aus

TripIt ist ein alter Hase unter den Reise-Apps. Die App zeichnet sich vor allem dadurch aus, dass du deine Reisedaten nicht unbedingt manuell eintragen musst. TripIt sucht in deinen Mails nach Buchungen und trägt sie automatisch in der App nach. Daraus entwickelt sich letztlich ein Masterplan, an dem du dich vor und während deines Trips entlanghangeln kannst.

Eine weitere Besonderheit von TripIt ist, dass sich die App auf das Thema Sicherheit fokussiert. Sie gibt zu jedem Ort, den du bereist, an, welche Sicherheitsstufen dort gelten oder ob es spezifische Verhaltensregeln gibt. Das kann beispielsweise auch in der Pandemie von Nutzen sein, wenn du nicht weißt, welche Regeln im jeweiligen Land gelten. Diese Details gibt es allerdings nur mit der Pro-Version, die du für rund 49 Euro pro Jahr kaufen kannst. Zusätzlich liefert die App dir dann Echtzeit-Informationen zu Flügen, erinnert dich an Check-Ins oder sammelt Details zu deinem Meilenkonto. In der Grundversion ist TripIt kostenlos, sowohl bei Android als auch iOS.

Reiseplanung mit Lambus: Alles in einem

Lambus gibt sich indes als Allrounder und spricht bereits optisch vor allem eine junge Generation an. Neben der reinen Organisation will die App inspirieren und auch noch als Fotoalbum fungieren. Doch, der Reihe nach. Hast du beispielsweise ein Land vor Augen, aber weißt nicht, wohin es konkret gehen soll, bietet Lambus Tipps aus der Community sowie von Experten und Redakteuren. Gleiches gilt für Orte, die sich in der Nähe deines Ziels befinden.

Ein praktisches Feature ist außerdem jenes, in dem du deine bisherigen Kosten für deine Reise eintragen kannst. So hast du neben deinen Buchungen deine Ausgaben im Blick, wodurch sich böse Überraschungen am Ende des Urlaubs vermeiden lassen. Apropos böse Überraschungen: Wenn du mal kein WLAN oder keinen Empfang haben solltest, kannst du Lambus auch Offline nutzen. So ist immer gewährleistet, dass du deine Buchungen vorzeigen kannst.

Mittlerweile gibt es von dem deutschen Startup auch eine Pro-Version. Sie unterteilt sich in zwei Varianten: Für knapp 4 Euro bekommst du die erweiterten Funktionen von Lambus für einen Monat. Für 24,99 Euro bekommst du die App ebenfalls für ein ganzes Jahr, kannst aber unbegrenzt viele Trips mithilfe der App planen. Willst du die App dauerhaft benutzen, werden 99,99 Euro fällig. Insgesamt können in beiden Fällen bis zu zehn Leute auf die Planung zugreifen. Lambus gibt es für Android und iOS.

Wanderlog Roadtrip Planner: der Kommunikative

Eins vorab: Die App Wanderlog Roadtrip Planner gibt es derzeit nur auf Englisch. Diejenigen, die sich bei der Reiseplanung nicht auf ihr Sprachgefühl verlassen wollen, sollten dann besser auf eine deutschsprachige App zurückgreifen. Abgesehen davon schreibt sich Wanderlog (hier im Apple App Store) ebenfalls auf die Fahnen, mit genügend Inspiration auszuhelfen. Für unterschiedlichste Orte auf der Welt bietet die App Beschreibungen samt Fotos und Tipps für Attraktionen.

Auch, wenn TripIt und Lambus die Option anbieten, Planungen mit Freunden zu teilen, geht Wanderlog in diesem Punkt noch einen Schritt weiter. Über die App kannst du mit deinen Mitstreitern in Echtzeit kommunizieren. So könnt ihr einfach miteinander planen oder auch themenspezifische Kategorien zum Brainstorming erstellen. Den Wanderlog Roadtrip Planner gibt es sowohl für iOS als auch Android kostenlos. Die Pro-Version ist ab rund 45 Euro erhältlich.