Simone Warnke

Domain-Head inside digital/Redakteurin

Simone liebt Technik und kann sich heute immer noch für analoge Technologien begeistern. Seit 2013 ist sie Teil des Teams und ist primär als Domain-Head von inside digital tätig. Generell springt sie jedoch mal in jedem Themenbereich ein. Ihr Steckenpferd sind vor allem kulturelle Themen rund um Gesellschaft, Film und Fernsehen. Daneben ist Simone ein Bonvivant. Reicht man ihr leckeren Wein und ein paar Tapas, kann man ihr hin und wieder ein paar Sätze auf Spanisch entlocken. Sollte Simone jemand oder etwas auf die Palme bringen - was in etwa einmal pro Dekade passiert - bleibt sie nur kurz oben sitzen. Und lächelt dabei auch schon wieder.

Simone kennt sich mit folgenden Themengebieten aus: Smartphones, Smart Gardening, E-Bikes & E-Scooter, Audio-Streaming, Video-Streaming & TV und Politik & Gesellschaft.