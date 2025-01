Im Interview: Das kann die neue Samsung-KI

KI ist mittlerweile überall und so kommt auch Samsung bei der Vorstellung der neuen Flaggschiff-Smartphones der Galaxy S25 Reihe nicht um das Buzzword herum. Dabei geht es nicht mehr um die KI selbst. Denn sie wird zunehmend zum persönlichen Agenten. Doch was verbirgt sich hinter der Samsung Galaxy AI und den darin enthaltenen Agenten?

Samsungs KI-Agenten steuern dein Galaxy S25

Grundsätzlich sind solche KI-Agenten nämlich nicht nur Chat-Bots oder andere Frage-Antwort-Maschinen. Sie geben nicht nur Antworten auf deine Fragen, sondern können komplexe Aufgaben erledigen und dafür auch auf mehrere Apps oder andere Funktionen deines Smartphones zugreifen. Das klingt erst einmal erschreckend. Denn wer möchte schon, dass eine KI Zugriff auf deine Banking-App, dein Amazon-Konto und gleichzeitig Whatsapp und Co hat.

Doch auch beim Thema Sicherheit will Samsung nichts anbrennen lassen und versichert, dass Datenschutz und Sicherheit ganz oben auf der Liste bei der Entwicklung gestanden haben. Doch wie Samsung das schaffen will, was die neuen KI-Agenten in der Galaxy S25 Reihe zu leisten vermögen und was du davon hast, klärt das folgende Interview mit Produkt-Manager Jan Schüssler von Samsung:

