Samsung: Android 15 Zeitplan für alle Modelle veröffentlicht

Nach mehreren Monaten Verzögerung ist es nun endlich so weit: Als vermutlich letzter Hersteller liefert Samsung ab sofort Android 15 an seine Bestandskunden aus. Neben Android 15 selbst enthält das große Update auch Samsungs neueste Benutzeroberfläche One UI 7 mit zahlreichen neuen Funktionen. Dazu zählen etwa ein neu gestalteter Startbildschirm und Schnelleinstellungen sowie die Now Bar. Diese zeigt Live-Aktivitäten wie die laufende Musikwiedergabe oder den Timer an.

Samsung liefert das Update seit vergangener Woche aus. Dabei kommen zuerst die Top-Smartphones des vergangenen Jahres in den Genuss. Also Samsung Galaxy S24, S24 Plus und S24 Ultra sowie Galaxy Fold6 und Flip6. Zum Wochenende musste man das Update unterbrechen, da ein schwerwiegender Fehler gefunden wurde. Ursprünglich wollte man noch in diesem Monat die Galaxy S23 Serie sowie Galaxy Fold5 und Flip5 mit Android 15 ausstatten. Diese Modelle sind jetzt erst im Mai an der Reihe.

Die Galaxy S24 Serie sowie Galaxy Fold6 und Flip6 sollen das Update weiterhin noch diesen Monat erhalten. Das überarbeitete Update dürfte also in Kürze zur Verfügung stehen.

Wann alle weiteren Smartphones an der Reihe sind, verrät nun Samsungs eigene Members-App. Hier wurden bereits in der Vergangenheit offizielle Update-Zeitpläne veröffentlicht. Nachdem Nutzer nun mehrere Monate warten mussten, soll das Update nun vergleichsweise zügig ablaufen. Bereits im Juli will man alle Smartphones versorgt haben. Anschließend dürfte zeitnah bereits das Update auf Android 16 anstehen.

Im Mai sollen alle Flaggschiff-Geräte der Galaxy S Serie sowie die faltbaren Modelle das Update erhalten. Im Juni sind Mittelklasse- und Einsteiger-Smartphones an der Reihe. Das Schlusslicht bildet das Galaxy A05s im Juli. Hier findest du die komplette Liste mit allen Modellen:

Mai 2025

Übrigens: Bist du dir nicht sicher, welches Modell dein Smartphone ist, kannst du dies in den Einstellungen nachschauen. Gehe dazu ganz unten auf „Telefoninfo“ und suche nach dem Punkt „Produktname“.

Juni 2025

Galaxy A55

Galaxy A54

Galaxy A53

Galaxy A35

Galaxy A34

Galaxy A33

Galaxy A25

Galaxy A16

Galaxy A15

Galaxy A14

Galaxy M53

Galaxy M33

Galaxy XCover 7

Galaxy XCover 6 Pro

Galaxy Tab S9 FE

Galaxy Tab S6 Lite

Galaxy Tab Active 5

Galaxy Tab Active 4 Pro

Galaxy Tab A9+

Juli 2025

Galaxy A05s

Galaxy Tab A9

Die von Samsung veröffentlichte Liste ist vollständig. Für hier nicht aufgelistete Modelle ist das Update also nicht geplant.

Einen genauen Tag, ab welchem das Update verfügbar ist, verrät Samsung nicht. Dieser unterscheidet sich auch je nach Land geringfügig. Auch erhalten nicht alle Smartphones das Update zur selben Zeit. So verteilt Samsung, wie die meisten Android-Hersteller, ihre Updates in „Wellen“. Damit wird eine übermäßige Belastung der Server verhindert und sollten die ersten Nutzer ein Problem feststellen, kann Samsung das Update jederzeit stoppen.

Alternativ kannst du selbst in den Einstellungen nachsehen, ob das Update bereits verfügbar ist. Gehe dazu in der Einstellungen-App auf den Punkt „Software-Update“ und dann auf „Herunterladen und installieren“.