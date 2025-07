Auf dieses Smartphone haben Fans seit Jahren gewartet

Mit dem Phone 1 hat der britische Hersteller Nothing 2021 für ziemlich viel Hype gesorgt. Das Smartphone konnte mit einem auffälligen und gleichzeitig eleganten Design überzeugen und fand schnell seine Fans. Inzwischen hat sich Nothing als Marke etabliert. Alle Update-Versprechen wurden eingelöst, und man hat einige preiswertere Smartphones auf den Markt gebracht. Etwa das Phone 3a – eines unserer Empfehlungen für rund 300 Euro. Doch immer wieder wünschen sich Fans ein richtiges Flaggschiff mit Top-Ausstattung von Nothing. Hier hat der Hersteller bisher immer weiter vertröstet. Doch nun ist es so weit: Das Nothing Phone 3 ist offiziell.

Glyph Matrix statt LEDs

Markenzeichen von Nothing waren bisher die weißen LEDs auf der Rückseite. Diese leuchten und blinken je nach Situation und sind ein echter Hingucker. Entsprechend überrascht die Ankündigung, diese Funktion beim Nothing Phone 3 zu streichen. Stattdessen gibt es die sogenannte Glyph Matrix auf der Rückseite. Hierbei handelt es sich um ein rundes Pixel-Display, das Benachrichtigungen anzeigen kann, aber auch ein paar Minispiele wie Flaschendrehen bereithält. Außerdem haben Entwickler die Möglichkeit, eigene Anwendungen für die Glyph Matrix zu erstellen.

Glyph Maxtrix statt LEDs im Nothing Phone 3

Im Ersteindruck weiß das Minidisplay zu gefallen, ich persönlich hätte es jedoch schön gefunden, wenn zusätzlich auch noch die weißen LEDs verbaut worden wären. Auch sonst legt Nothing wieder einmal viel Wert aufs Design und behält die transparente Rückseite bei. Ein echter Hingucker sind die unsymmetrisch angeordneten Kameras auf der Rückseite und die vielen kleinen Details, die sich entdecken lassen. Das ist beim weißen Modell einfacher als bei der schwarzen Variante.

Das Nothing Phone 3 in beiden Farben

Display und Software

Das 6,67 Zoll große Display im Nothing Phone 3 setzt auf AMOLED-Technik und soll mit 4.500 Nits besonders hell sein. Auch die Auflösung fällt etwas höher aus als das übliche Full-HD. Ein Design-Highlight sind die symmetrischen Display-Ränder auf allen Seiten. Das schaffen sonst nur wenige Hersteller, wie etwa Apple. Ein weiterer Beleg dafür, wie viel Wert Nothing auf das Design legt.

Dies zeigt sich auch in der Software: Die eigene Oberfläche nennt sich Nothing OS 3.5 und ähnelt optisch stark dem puren Android. Nothing fügt jedoch eine eigene Schriftart, Widgets und weitere Möglichkeiten zur Personalisierung hinzu. Gut gefällt, dass man komplett auf vorinstallierte Werbe-Apps verzichtet, wie es bei den meisten anderen Herstellern der Fall ist. Updates soll es für fünf Jahre geben. Android 16 steht bereits jetzt in den Startlöchern und soll „in Kürze“ erscheinen. Sicherheitspatches garantiert man für sieben Jahre. Bisher hat Nothing bei der Updateversorgung einen hervorragenden Job gemacht.

Nothing OS 3.5 auf dem Phone 3

Was steckt im Nothing Phone 3?

Das Wichtigste bei einem Smartphone ist für die meisten Menschen die Kamera. Und hier soll das Phone 3 mit den Top-Smartphones anderer Hersteller mithalten, verspricht Nothing. Dazu verbaut man drei Kameras mit jeweils 50 Megapixeln. Neben der Hauptkamera gibt es einen Ultraweitwinkel-Sensor mit 114 Grad Blickfeld und eine Telefoto-Kamera mit dreifachem Zoom. Digital kann bis zu 60-fach gezoomt werden.

Beim Prozessor setzt man auf den nagelneuen Snapdragon 8s Gen 4. Dieser befindet sich leistungsmäßig zwischen dem aktuellen Top-Chip und dem Vorjahresmodell, arbeitet dabei jedoch energieschonender. In Zeiten, in denen über 99 Prozent aller Nutzer die Leistung eines Flaggschiffs nie voll auskosten, ist es nach unserer Ansicht eine gute Wahl. Außerdem ist das Gehäuse staub- und wasserdicht.

Der Akku misst 5.150 mAh und eine komplette Ladung per Kabel soll 54 Minuten in Anspruch nehmen. Wahlweise kann auch per Induktion geladen werden, dann jedoch deutlich langsamer.

Das neue Nothing Phone 3 in Schwarz

Was kostet das Nothing Phone 3?

Preislich bleibt das Nothing Phone 3 unter den Preisen der Spitzenmodelle anderer Hersteller. Für das Modell mit 256 Gigabyte ruft man 799 Euro auf. Die Speicher-Verdopplung auf 512 Gigabyte lässt man sich mit 100 Euro zusätzlich bezahlen. Während der Preis für die Basis-Version für die gebotene Ausstattung fair klingt, ist das Speicher-Upgrade eher teuer.

Ab dem 4. Juli kann das Phone 3 bei ausgewählten Händlern vorbestellt werden. Dazu zählen o2, Mediamarkt, Saturn, Amazon und Sparhandy. Bis zum offiziellen Verkaufsstart am 15. Juli gibt es das Speicher-Upgrade kostenlos.