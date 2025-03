Nothing Phone (3a): Großes Update noch vor dem Marktstart - das bringt es

Das Anfang März vorgestellte Nothing Phone (3a) und Phone (3a) Pro werden schon vor ihrem offiziellen Marktstart heiß gehandelt. Nicht zuletzt deswegen, weil die Serie für einen verhältnismäßigen günstigen Preis herausragende Funktionen, wie etwa einem Teleobjektiv-Kameras und KI-Taste, bietet. Bevor du eines der Smartphones überhaupt in den Händen halten kannst, veröffentlicht der britische Hersteller ein OTA-Update Nothing OS 3.1. Dabei handelt es sich um eine abgespeckte Version von Android 15.

Laut Screenshots, die der X-Nutzer Ishan Agarwal geteilt hat, enthält das Changelog eine lange Liste von Optimierungen und Ergänzungen. Insbesondere bedankt man hier das KI-gestützten Essential Space von Nothing. Das Update führt neue Gesten ein: Ein kurzer Druck auf die Essential-Taste speichert nun den aktuellen Bildschirm oder Notizen. Ein langer Druck ermöglicht hingegen die Aufnahme von Sprachnotizen.

Außerdem sind jetzt Essential Space Widgets verfügbar, mit denen Nutzer KI-gesteuerte Widgets sowohl auf dem Startbildschirm als auch auf dem Sperrbildschirm platzieren können. Damit kann man schnellen Zugriff auf die dort gespeicherten Funktionen erhalten.

Das erste Software-Update für Nothing Phone (3a) und (3a) Pro bringt Verbesserungen für Essential Space und die Kamera.

Neue Kameratricks für das Nothing Phone (3a)

Das Update bringt auch bedeutende Verbesserungen für die Kamera. Eine der wichtigsten Neuerungen ist die neue Funktion „Kameravoreinstellungen“. Diese speichert die Kameraeinstellungen und -steuerungen speichert, ähnlich wie auf dem iPhone. Benutzer können Voreinstellungen auch mit anderen teilen. Darüber hinaus fügt das Update die Unterstützung für Cube-Dateien hinzu, was den Import von benutzerdefinierten Kamerafiltern ermöglicht.

Es wird erwartet, dass Camera Presets auch für ältere Nothing Phone Modelle, wie die Phone (2a)-Serie, durch ein zukünftiges Update verfügbar gemacht werden. Neben den Voreinstellungen verbessert das Update die allgemeine Kameraleistung, die Bildqualität, den Makromodus und den Porträtmodus.

Die Nothing Gallery-App erhält außerdem eine KI-gestützte Gesichts- und Szenenklassifizierung sowie weitere Qualitätsverbesserungen. Darüber hinaus führt Nothing ein Sicherheitstool zur Verifizierung beim Ausschalten ein – eine zusätzliche Sicherheitsebene. Das bedeutet, dass eine zusätzliche Authentifizierung beim Ausschalten des Geräts erforderlich ist.

Das Update wurde bereits an Early Adopter-Modelle des Phone (3a) und Phone (3a) Pro verteilt. Das bedeutet, dass die Nutzer die Firmware erhalten sollten, sobald sie ihre Geräte in Betrieb nehmen. Außerdem rollt das Update für das Nothing Phone (3a) und Phone (3a) Pro ab sofort in ausgewählten Ländern aus. Eine breitere Verfügbarkeit soll bald folgen.