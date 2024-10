Android 15 ist da: Das sind die Highlights der neuesten Version

Neue Android-Versionen bieten in der Regel nicht nur das aktuellste Sicherheitslevel und neue Designs. Google bringt dir damit auch einige neue Funktionen auf dein Smartphone. Und so gibt es auch bei Android 15 einiges zu entdecken. Doch auch bereits bekannte Funktionen wurden verbessert.

Schnellere Logins mit Passkey

Die Zeiten, in denen du dir unzählige Passwörter merken musstest, sind vielleicht bald vorbei. Android 15 baut auf dem Passkey-System auf, das auch mit Android 14 kompatibel ist. Dieses neue Authentifizierungssystem macht es einfacher denn je, dich sicher anzumelden – ein biometrisches Merkmal oder die Kombination deiner Bildschirmsperre genügt beim Zugriff.

Neues Bedienfeld für die Lautstärke

Während vorherige Versionen bereits kleine Änderungen vorgenommen haben, setzt Android 15 auf ein noch einmal angepasstes Design. Jetzt wird das Lautstärke- und Vibrationsmenü einfacher zu navigieren sein, weil die Balken dicker und im Stile eines Pop-Up-Widgets ausgearbeitet sind.

Android 15 – Audio

Teilst du dein Gerät mit anderen? Dann wird dir die neue Funktion „Privater Bereich“ gefallen. Diese Option hilft dir, deine persönlichen Informationen innerhalb von gemeinsamen Geräten zu schützen. Du kannst Apps in einem geschützten Ordner verstecken, der nur durch ein Passwort oder eine biometrische Authentifizierung zugänglich ist. Zusätzlich hast du die Möglichkeit, ein separates Google-Konto für diesen Bereich zu verwenden, um deine Dateien noch besser zu isolieren.

Automatische Wiederaktivierung von Bluetooth in Android 15

Man deaktiviert Bluetooth und vergisst, es danach häufig wieder einzuschalten. Android 15 wird Bluetooth automatisch wieder aktivieren, sodass du jederzeit verbunden bleibst – perfekt, wenn du drahtlose Geräte im Einsatz hast. Natürlich kannst du das aber auch manuell steuern, wenn du mehr Kontrolle über deine Einstellungen haben möchtest.

Android 15 – Bluetooth

App-Paarung speichern: Multitasking leicht gemacht

Für alle Multitasker bringt Android 15 die Möglichkeit, angepasste App-Paarungen zu speichern, die du im Splitscreen nutzen möchtest. Diese Funktion ist besonders vorteilhaft für Tablets oder faltbare Geräte. Mit nur einem Fingertipp kannst du deine bevorzugten App-Kombinationen aufrufen und direkt mit beiden arbeiten, ohne jedes Mal die einzelnen Apps neu in den Splitscreen anzuordnen.

Android 15 – Split-Screen

Eine weitere nützliche Funktion ist die verbesserte Cloud-Dateiauswahl. Du kannst jetzt Bilder aus deinem Google Fotos-Cloudspeicher direkt in deinen Apps verwenden. Das ist besonders hilfreich für diejenigen mit begrenztem Speicherplatz, da du nicht ständig Dateien hin und her bewegen musst. Diese Funktion kann über die Google Play Services verteilt werden und ist nicht an Android 15 gebunden.

Verbesserte Sicherheit und Privatsphäre

Mit Android 15 gibt es neue Optionen, die deine Mobilfunk- und Wi-Fi-Verbindungen noch sicherer machen. Das neue Mobilfunknetzfeld in den Einstellungen gibt dir einen Überblick über deine Optionen zur Verschlüsselung und warnt dich vor unsicheren Einstellungen. So kann dein Gerät dich schützen, indem es dich vor potenziellen Bedrohungen, wie gefälschten Mobilfunkmasten, warnt. Dazu gibt es bei WLAN-Verbindungen jetzt ein neues Feld in der Bedienung, das dir erlaubt, dich einfach in WLAN-Netzen zu anonymisieren.

Android 15 – Sicherheit

Google bringt Auracast Audio-Sharing über Bluetooth

Eine der spannendsten Neuerungen in Android 15 ist die Unterstützung von Auracast – einer Funktion, die es dir ermöglicht, deine Lieder oder deine Audio-Spur von Videos von einem einzigen Gerät auf mehrere Kopfhörer oder Lautsprecher gleichzeitig zu streamen. Damit wirst du der Sender für deine Freunde oder die Familie, ohne dass man ständig die Verbindungen wechseln muss. Was die neue Bluetooth-Funktion noch kann, zeigen wir dir in unserer Vorstellung zu Auracast.

USB-Webcam-Modus: Bessere Videoanrufe

Mit dem USB-Webcam-Modus, der schon vergangenes Jahr implementiert wurde, kannst du dein Pixel-Smartphone als Webcam nutzen. Die Bildqualität wird jetzt durch den HD-Modus verbessert, sodass du bei Videoanrufen oder Streaming schicker aussiehst.

Native Unterstützung für Satellitenkommunikation

Apple hat es vorgemacht, und jetzt zieht Google nach. Android 15 bietet nun native Unterstützung für Satellitenverbindungen, die es dir ermöglicht, Nachrichten außerhalb der Reichweite von Mobilfunknetzen zu senden und zu empfangen.

Weitere Verbesserungen und Anpassungen

Zusätzlich zu all den oben genannten Funktionen hat Android 15 viele kleinere Anpassungen und Verbesserungen mit sich gebracht:

Verbesserte Benutzeroberfläche für die Bluetooth-Einstellungen

Option zur Aktivierung der haptischen Rückmeldung für Tastaturen

Reduzierung von Benachrichtigungslauten bei aufeinanderfolgenden Nachrichten

Erweiterte Kameraoptionen für Drittanbieter-Apps

Flexible Bildschirmaufnahme-Funktionen

Die Entwicklung von Android 15 begann im Februar, gefolgt von der ersten Beta im April. Die erste Version wurde Anfang September veröffentlicht. Während die Pixel-Geräte bereits seit dem 15. Oktober auf das Update zugreifen können, werden andere Hersteller ihre angepassten Versionen in den kommenden Monaten veröffentlichen.

Wenn du ein Pixel-Gerät besitzt, kannst du dich freuen. Das Update ist für die Pixel 6 bis 9-Modelle verfügbar. Auch andere Marken wie Samsung, Xiaomi und OnePlus werden in den nächsten Monaten folgen. Es lohnt sich also, regelmäßig nach Updates für dein Smartphone zu schauen.

Die neuen Funktionen von Android 15 im Überblick

Schnellere Logins mit Passkey

Neues Bedienfeld für die Lautstärke

Privater Bereich

Automatische Wiederaktivierung von Bluetooth

App-Paarung speichern

Cloud-Dateiauswahl für den Foto-Picker

Verbesserte Sicherheit und Privatsphäre

Wallet-Apps als Standardoption

Auracast Audio-Sharing über Bluetooth

Viele weitere Funktionen und Optimierungen!

Wie kannst du Android 15 schon ausprobieren?

Wenn du sehr neugierig bist, kannst du Android 15 auch schon vorab ausprobieren. Einige andere Marken haben sich ebenfalls an der Beta-Phase beteiligt. Du kannst die Testversion auf Modellen wie dem Xiaomi 14, OnePlus 12 und anderen Geräten herunterladen. Denke daran, vorher ein Backup deiner Daten zu machen.