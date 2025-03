Google Pixel 9a kommt: Jetzt steht der Marktstart fest

Lange wartete man auf das neue Budget-Smartphone von Google, das Pixel 9a. Während der Konzern mit technischen Details aufwartete, blieb man den Marktstart schuldig. Der Grund: eine Überprüfung der Komponenten in letzter Minute, wie es hieß. Nun gibt es hat Google ein offizielles Veröffentlichungsdatum des neue Mittelklasse-Geräts für Deutschland sowie weitere Länder bekannt gegeben.

Wann kommt das Google Pixel 9a?

Ursprünglich sollte das Pixel 9a Ende März auf den Markt kommen; Vorbestellungen sollten folgen. In einem neuen Update über Googles Support-Kanal hat das Unternehmen jedoch bestätigt, dass das Pixel 9a ab dem 10. April in den USA, Kanada und Großbritannien offiziell in den Verkauf gehen wird. Eine breitere Markteinführung in Europa, einschließlich Deutschland, Frankreich und Spanien, ist für den 14. April geplant.

Weitere Märkte wie Australien, Indien, Singapur, Taiwan und Malaysia werden bis zum 16. April erschlossen. Laut Google wird das Gerät „bald“ in Japan erhältlich sein.

Google bestätigte auch, dass es im Vorfeld der Markteinführung keine Vorbestellungen geben wird. Stattdessen werden die Kunden aufgefordert, sich im Google Store anzumelden, um Benachrichtigungen zu erhalten, sobald das Gerät verfügbar ist.

Warum Google das Pixel 9a verzögert hat

Zusammen mit dem Release-Update gab Google gegenüber 9to5Google weitere Details bekannt, warum der Start des Pixel 9a verschoben wurde. Die Verzögerung war Berichten zufolge auf ein Problem mit einer „passiven Komponente“ zurückzuführen, die bei ersten Tests durchfiel. Das veranlasste das Unternehmen dazu, Korrekturmaßnahmen zu ergreifen und weitere Bewertungen durchzuführen.

Passive Komponenten beziehen sich in der Regel auf interne elektronische Teile wie Widerstände, Kondensatoren und Induktoren. Während es unklar ist, ob dieses Problem mit dem Akku oder dem Ladesystem zusammenhängt, wurden aufgrund früherer Vorfälle Bedenken geäußert. Beispielsweise wurde die Leistung des Pixel 4a gedrosselt, um Überhitzung und Brandgefahr zu vermeiden, was schließlich zu einem Rückruf in Australien führte. Diesbezüglich scheint die Situation beim Pixel 9a nichts damit zu tun zu haben.

Was ist neu?

Das Pixel 9a baut auf Googles Software-Know-how auf und bietet viele Funktionen des Flaggschiffs Pixel 9 in einem günstigeren Paket. Es verfügt über einen neu gestalteten Look mit flacherem Rahmen und Panels, wobei das charakteristische Kameravisier zugunsten eines saubereren, bündigeren Designs weggelassen wurde.

Zu den wichtigsten Verbesserungen gehören ein schnellerer Tensor G4-Prozessor, ein helleres 6,3-Zoll-Actua-OLED-Display und eine neue 48-MP-Rückkamera. Das Gerät ist außerdem mit einem größeren 5.100-mAh-Akku ausgestattet, der eine bessere Ausdauer als sein Vorgänger bietet. Trotz dieser Verbesserungen fehlen dem Pixel 9a jedoch wichtige KI-Funktionen wie Pixel-Screenshots und Anrufnotizen, da es nur über 8 GB RAM verfügt.

Dennoch bleibt das Pixel 9a ein solides Upgrade gegenüber dem Pixel 8a, zumal Google den Startpreis bei 549 Euro belassen hat. Damit steht es im direkten Wettbewerb mit Geräten wie dem Samsung Galaxy A56 und dem OnePlus 13R.