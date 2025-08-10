WhatsApp ohne Account nutzen: So soll das funktionieren

Ein neues Feature der WhatsApp-Macher könnte in Zukunft dafür sorgen, dass Unterhaltungen auch ohne ein Konto bei dem Messenger möglich sind. Nun gibt es erste Details, wie das in der Praxis aussehen soll.
WhatsApp-Logo vor einem Smartphone mit der App
WhatsApp kann bald vielleicht auch ohne Konto genutzt werdenBildquelle: Blasius Kawalkowski / inside digital
Kein WhatsApp, kein Problem! Dieses Motto könnte möglicherweise in Zukunft gelten, wenn die Entwickler ihre Arbeiten abgeschlossen haben. Der Grund für die Offenheit des Messengers sind laut WABetaInfo die Richtlinien der EU. Diese sehen unter anderem vor, dass Nutzer mehr Freiheiten bei der Wahl ihrer Chat-Tools haben. Daher gab es bereits vor einiger Zeit Hinweise darauf, wie der beliebte Messenger in Zukunft direkt mit anderen Konkurrenten zusammenarbeiten könnte. Die aktuelle Entdeckung in der Vorabversion der Android-App geht jedoch noch einen Schritt weiter.

WhatsApp-Chats ohne Konto: Hier kommen die „Gäste-Chats“

Das neue Feature, welches derzeit als „guest chats“ („Gäste-Chats“) bezeichnet wird, befindet sich noch tief in der Entwicklungsphase. Es kann selbst von externen Beta-Testern noch nicht aktiv ausprobiert werden. Dennoch gibt es erste Hinweise, wie es funktionieren soll. Ziel ist es, Nutzern, die den Messenger nicht installiert haben, dennoch die Möglichkeit zu geben, mit anderen WhatsApp-Nutzern chatten zu können.

Diese Gäste-Chats müssen von den aktiven Nutzern gestartet werden. Dies gelingt über ein Feature innerhalb von WhatsApp, das einen Link erzeugt. Dieser kann dann nach Belieben verteilt werden, zum Beispiel via SMS, Mail oder auch Social Media. Der Nutzer ohne Konto öffnet den Link und sieht dann, so vermutet WABetaInfo, eine Variante der Webversion von WhatsApp. Die Chats sollen weiterhin privat und verschlüsselt sein.

Es gibt aber auch Einschränkungen bei den Gäste-Chats. So handelt es sich ausschließlich um 1:1-Unterhaltungen zwischen zwei Nutzern. Gruppen-Chats sind aktuell nicht vorgesehen. Des Weiteren sind auch die Inhalte, die du senden kannst beschränkt. Fotos oder Videos sind nicht erlaubt. Das Gleiche gilt auch für Sprach- oder Videonachrichten und Anrufe.

Gäste-Chats könnten neue Nutzer bringen

Für WhatsApp bedeutet das Feature, dass man möglicherweise viele neue Anwender gewinnen kann. Es ist sehr wahrscheinlich, dass man es den Nutzern, die bislang keinen Account haben, einfach machen wird, einen anzulegen. Derzeit sind noch viele Details, wie diese Gäste-Chats hinter den Kulissen arbeiten, unbekannt. Dazu gehören auch Informationen zur genutzten Verschlüsselung.

