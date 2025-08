Fast jede Supermarkt-Kette hat inzwischen eine App. Darin bieten Edeka, Rewe, Lidl, Penny und Co nicht nur Angebote und Coupons, sondern in den meisten Fällen auch ein Treueprogramm. Mit diesem möchte man Kunden fürs regelmäßige Einkaufen in den eigenen Märkten belohnen und weiterhin an die Marke binden. Bei Edeka soll damit nun Schluss sein. So stellt man das eigene Treueprogramm Ende des Monats ein.

Edeka beendet sein Treueprogramm

Das Treueprogramm in der Edeka-App war bisher unter dem Namen „Genuss+“ bekannt. Kunden konnten durch jeden Einkauf Genusspunkte sammeln und diese in Gutscheine für den nächsten Einkauf eintauschen. Damit ist nun Schluss. Wie Edeka nun angekündigt, beendet man das Programm zum Monatsende.

Bestandskunden sollten jetzt also handeln. So verfallen alle gesammelten Genusspunkte bereits am 30. August. Kunden haben also nur noch diesen Monat Zeit, ihre Punkte in Gutscheine umzutauschen. Die Gutscheine können auch über den 30. August hinaus eingelöst werden und behalten ihre reguläre Gültigkeit, wie in der App angezeigt.

Bisher gab es pro 2 Euro Einkaufswert jeweils einen Genusspunkt. Davon ausgeschlossen waren lediglich Tabakwaren, Gutscheine und preisgebundene Artikel wie Bücher und Zeitschriften. Je nach Punktestand gab es zudem exklusive App-Coupons mit Rabatten. Auch damit ist nun zum Monatsende Schluss.

Payback als Ersatz

Seit Anfang des Jahres ist Edeka, zusammen mit dem hauseigenen Discounter Netto, Partner von Payback. Kunden können also mit ihrer Payback-Karte oder der Payback-App Punkte sammeln. Auch hier gibt es für 2 Euro Einkaufswert einen Punkt. Diese lassen sich wahlweise für Einkaufsgutscheine für Edeka, andere Geschäfte oder Sachprämien verwenden.

Die Edeka-App selbst gibt es aber weiterhin. Hier soll es wie gehabt wöchentlich wechselnde App-Rabatte und exklusive Angebote geben. Auch bleiben die Funktionen wie Einkaufslisten, Marktsuche und der digitale Kassenbon erhalten. Zudem können Kunden ihre Payback-Karte direkt in der Edeka-App hinterlegen und können so weiterhin mit der App Punkte sammeln – nur eben mit Payback statt dem eigenen Bonusprogramm.