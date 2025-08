Millionen Android-Geräte plötzlich unbrauchbar! Hersteller droht Klagewelle

Einer der größten Tech-Giganten muss eine massive Klagewelle fürchten! Der Grund: Unzählige Geräte des Herstellers sind plötzlich unbrauchbar. Befehle werden von Produkten missverstanden oder überhaupt nicht ausgeführt. Nutzer sind in Rage! Nun hat eine US-amerikanische Anwaltskanzlei Untersuchungen zum Fall aufgenommen. Diese untersucht, warum der Mega-Konzern bekannte Probleme nicht behebt, obwohl den Nutzern Verbesserungen versprochen wurden.

Diese Android-Geräte sind plötzlich unbrauchbar

Viele nutzen sie im Alltag: Geräte wie Smart Locks, intelligente Lampen oder Saugroboter. In einem Smart-Home-System können sie per App oder alternativ per Sprache gesteuert werden. Was bei Apple in Apple Home der HomePod ermöglicht, machen Google-Nest-Lautsprecher bei Google – zumindest in der Theorie.

Smart Locks können per Sprache gesteuert werden

Berichte über zunehmende Probleme mit dem hauseigenen Smart-Home-System „Google Home“ nehmen immer weiter zu. Dazu zählen falsch verstandene Anweisungen, verzögerte Reaktionen oder vollkommen ignorierte Befehle. Nun muss Google eine Sammelklage fürchten. Kaplan Gore LLP, eine US-Anwaltskanzlei, hat Untersuchungen zu einer möglichen Sammelklage gegen Google aufgenommen. Sie prüft rechtliche Schritte aufgrund des angeblichen Versäumnisses von Google „die zunehmenden Probleme mit seinen Google Home-Smart-Home-Geräten zu beheben“.

Kaplan Gore LLP hat festgestellt, dass unzählige Nutzer über Funktionsprobleme mit Geräten geklagt haben, die bis dato funktioniert haben – trotz stabiler Internetverbindung. Die Anwaltskanzlei hält fest, dass Komplikationen mit Google Home „landesweit an Umfang und Häufigkeit zunehmen“ und „nicht den Service bietet, den es den Nutzern versprochen hat“. All das, obwohl Google selbst Nutzern Verbesserungen zugesichert hat.

So reagiert Google auf die Probleme

Vergangene Woche hat Google Probleme mit Google-Home-Lautsprechern bestätigt. Daraufhin versprach das Unternehmen „wesentliche Verbesserungen“. Das genaue Gegenteil ist eingetroffen – das Problem verschärft sich weiter. Für gewöhnlich dient der Google-Home-Subreddit zu Fragen zu Produkten oder Hilfe bei Fehlerbehebungen. Aktuell ist der Subreddit überladen mit Beschwerden. Ein Reddit-Thread beschreibt zum Beispiel, dass sich smarte Lichter überhaupt nicht mehr per Sprachbefehl steuern lassen.

In einem auf X veröffentlichten Beitrag hat sich sogar Anish Kattukaran, Chief Product Officer für Google Home Nest dazu geäußert: „Hallo zusammen, ich möchte mich zu den jüngsten Rückmeldungen zur Zuverlässigkeit von Google Assistant auf unseren Heimgeräten äußern. Ich entschuldige mich aufrichtig für die Unannehmlichkeiten und die damit verbundenen Gefühle!“ Weiter heißt es: „Wir haben Ihre Anliegen verstanden und sind entschlossen, hier Abhilfe zu schaffen – und eine langfristige Lösung zu finden, die mehr Zuverlässigkeit und Leistungsfähigkeit bietet. Wir arbeiten seit einiger Zeit aktiv an wesentlichen Verbesserungen und werden im Herbst mehr darüber berichten können.“

Aktuell wird darüber spekuliert, ob die Probleme mit Google Assistant zusammenhängen, das durch Google Gemini ersetzt werden soll. Bereits in den vergangenen Wochen wurden erste Funktionen des Sprachassistenten eingeschränkt.