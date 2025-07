Nur einer hat's: Jeder Saugroboter braucht diese Technik!

Saugroboter werden von Jahr zu Jahr immer besser. Hersteller verdoppeln in kürzester Zeit die Saugkraft und die Navigation wird immer zuverlässiger. Zudem nehmen Stationen den Nutzern die gesamte Wartung ab. Ein Problem, das selbst Top-Modelle betrifft, schien für immer unlösbar. Bis jetzt. Eine Marke scheint den Durchbruch geschafft zu haben und den Standard der Zukunft entwickelt zu haben. Wir verraten Dir, um welche Funktion es geht und warum sie in Zukunft der neue Standard sein wird.

Dieser Saugroboter von Mova zeigt, wie es geht

Für gewöhnlich wären es Marken wie Dreame oder Roborock, die mit technischen Neuheiten für Aufsehen sorgen. Nicht in diesem Fall. Vollkommen überraschend ist es Mova, die mit dem Z50 Ultra (zum Test) den zukünftigen Standard zeigen. Der Saug- und Wischroboter wirkt in der Praxis wie ein Alleskönner. Er hat eine gute Saugleistung und ist frei von Navigationsfehlern.

Der Mova Z50 Ultra gehört zu den besten Modellen auf dem Markt

Das besondere Merkmal des Mova-Saugroboters ist die Wischfunktion. Er hat keine rotierenden Wischpads oder eine vibrierende Wischplatte. Auch nicht eine Wischwalze, die seit dem Ecovacs Deebot X9 Pro Omni (zum Test) im Trend ist. Mova verbaut einen Wischroller mit Schienenführung. Der Z50 Ultra ist der erste Saugroboter mit dieser Technik. Durch diese Art der Nassreinigung hat er die Nase vorn bezüglich der besten Wischfunktion.

Mova Z50 Ultra: Das ist die Wischfunktion der Zukunft

Im Alltag bereinigt der Roboter sämtliche Verschmutzungen vom Boden. Auch eingetrocknete Flecken bekommt er ohne Mühe weg. Das Ergebnis überrascht nicht. Auch wenn die Wischwalze größer ist als die des Ecovacs-Modells, ist der Anpressdruck auf dem Boden gleich. Davon abgesehen wird mit 36 Grad heißem Wasser gewischt. Abgerundet wird das Gesamtpaket durch den Zusatz-Mopp, der in Fahrtrichtung rechts verbaut ist. Damit soll die Eckenreinigung nicht außen vor gelassen werden.

Der Einsatz des zusätzlichen Mopps ist genial. Dadurch spart sich der Hersteller den Bau einer mobilen Wischwalze. Also eine, die nach außen fahren kann. Durch diesen Clou ist Mova in der Lage, den Sauger für einen geringeren Preis anzubieten, als das bei großen Marken normalerweise der Fall ist. Zusammenfassend zeigt ausgerechnet Dreames Tochtermarke, wie in Zukunft die Nassreinigung durchgeführt wird. Eine Antwort Dreames hat nicht lange auf sich warten lassen. Mit dem Aqua10 Roller Complete haben sie erst vor wenigen Tagen einen ähnlichen Roboter vorgestellt. Die einzige Frage bleibt: Wo bleibt Roborocks Reaktion?

