Küchenhilfe der Extraklasse: Mit diesem Gerät meisterst du Alltag und Ernährung

Wenn du auf der Suche nach einer smarten, unkomplizierten und gleichzeitig ausgewogenen Art bist, dein Abendessen zuzubereiten, bist du hier genau richtig. Zwischen Job, Alltagstrubel und leerem Kühlschrank bleibt gesunde Ernährung oft auf der Strecke. Aber wer sagt eigentlich, dass ausgewogenes Essen kompliziert und zeitaufwendig sein muss? Vieles hängt einfach vom richtigen Küchenhelfer ab – und genau da kommt die Turbo Tower Heißluftfritteuse von Cosori ins Spiel.

Sie ist nicht nur ein echtes Multitalent in der Küche, sondern auch die Favoritin von TV-Köchin Zora Klipp. Für sie ist die Heißluftfritteuse das Tool der Wahl, um schnell, gesund und lecker zu kochen – ganz ohne Verzicht auf Geschmack oder Komfort. Was hinter dem Gerät steckt und warum es sich lohnt, verraten wir dir jetzt.

Cosori Turbo Tower: Heißluftliebling für die moderne Küche

Der Turbo Tower von Cosori kommt in verschiedenen Versionen daher. Darunter gibt es die Pro- und die Pro-Smart-Variante. Preislich bewegen wir uns dank aktueller Rabatte zwischen 259 und 299 Euro, doch dazu aber später mehr.

Die Turbo Tower Heißluftfritteuse zeichnet vor allem ihr schlankes Design aus. Durch ihre knappen Abmessungen passt sie hervorragend auch in schmale Küchen. Mit einem Fassungsvermögen von 10,8 Litern kannst du hier trotzdem riesige Portionen für die komplette Familie zubereiten. Neben den beiden Schubladen befindet sich auch noch ein Grillrost im Lieferumfang, sodass du dich auf insgesamt drei Kochebenen austoben kannst. Die untere Kammer des Turbo Towers verfügt zudem über zwei Heizelemente, die beispielsweise Fleisch und Brot gleichmäßiger erhitzen sollen. Mit insgesamt sieben verschiedenen Funktionen gelingen dir nicht nur knusprige Pommes, sondern auch saftiges Fleisch und auf den Punkt gegartes Gemüse – alles auf einmal!

Für eine leichtere Reinigung nach dem Kochen sind die Einzelteile des Turbo Towers Pro und Pro Smart mit Keramik beschichtet. Du kannst sie einfach in die Spülmaschine geben und die erledigt den Rest.

Diese Turbo Tower Heißluftfritteuse ist die Richtige für dich

Wie eingangs erwähnt, gibt es den Turbo Tower in verschiedenen Varianten. Diese unterscheiden sich nicht nur im Preis, sondern auch in den Funktionen und der Optik. Der Turbo Tower Pro ist in einem schlichten Silber gehalten. Du kannst hiermit nicht nur schnelle Abendessen, sondern auch kulinarische Höhepunkte zubereiten. Er röstet, backt und frittiert – alles in einem Modell.

Mit der Pro Smart Variante legt Cosori noch mal eine Schippe drauf. Sie ist WLAN-fähig und ermöglicht dir über die VeSync-App Live-Updates während des Kochvorgangs. Du findest hier außerdem Schritt-für-Schritt-Rezeptideen und Reinigungstipps. Tipp: Bei MediaMarkt kommst du schon für 279 Euro an die Fritteuse.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Dieser externe Inhalt von YouTube ergänzt den Artikel. Du hast die Wahl, ob du diesen Inhalt laden möchtest. Externer Inhalt